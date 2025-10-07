Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kırmızı Işıkta Geçme Cezası Ne Kadar 2025?

Kırmızı Işıkta Geçme Cezası Ne Kadar 2025?

14:147/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı. Yeni dönemde kırmızı ışık ihlali, hız sınırını aşma, ambulans ve itfaiyeye yol vermeme gibi kural ihlallerine çok daha sert yaptırımlar geliyor. Sürücülerin ehliyetine el konulacak, araçlar trafikten men edilecek ve para cezaları katlanarak artacak. Peki, kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar oldu 2025? İşte ayrıntılar.

Kırmızı ışıkta geçenler uygulanacak yeni yaptırım


Bir yılda üç kezde 30, dört kezde 60, beş kezde 90 gün ehliyete el koyma; altı kezde ise ehliyet iptali.

Kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar oldu?


Kırmızı ışık kuralına ilk sefer uymayanlara verilen para cezası 2 bin 167 liradan 5 bin liraya, yıl içinde ikinci kez ihlal edilmesi durumunda 10 bin lira, üçüncüde 15 bin, dördüncüde 20 bin, beşincide 30 bin, 6'ncıda 80 bin lira ceza verilecek. Sürücü belgeleri ise geçici süre ile alınacak.

MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?


Meclis'te yasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Henüz trafik cezalarına ilişkin değişiklikler yasalaşmadı.

#Kırmızı Işıkta Geçme Cezası
#trafik cezası
#kırmızı ışık ihlali
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Toplu sözleşme ikramiyesi geriye dönük ödenecek mi? ÜNİPERSEN açıkladı