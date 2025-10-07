İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı. Yeni dönemde kırmızı ışık ihlali, hız sınırını aşma, ambulans ve itfaiyeye yol vermeme gibi kural ihlallerine çok daha sert yaptırımlar geliyor. Sürücülerin ehliyetine el konulacak, araçlar trafikten men edilecek ve para cezaları katlanarak artacak. Peki, kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar oldu 2025? İşte ayrıntılar.
Kırmızı ışıkta geçenler uygulanacak yeni yaptırım
Bir yılda üç kezde 30, dört kezde 60, beş kezde 90 gün ehliyete el koyma; altı kezde ise ehliyet iptali.
Kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar oldu?
Kırmızı ışık kuralına ilk sefer uymayanlara verilen para cezası 2 bin 167 liradan 5 bin liraya, yıl içinde ikinci kez ihlal edilmesi durumunda 10 bin lira, üçüncüde 15 bin, dördüncüde 20 bin, beşincide 30 bin, 6'ncıda 80 bin lira ceza verilecek. Sürücü belgeleri ise geçici süre ile alınacak.
MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Meclis'te yasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Henüz trafik cezalarına ilişkin değişiklikler yasalaşmadı.