Kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar oldu?





Kırmızı ışık kuralına ilk sefer uymayanlara verilen para cezası 2 bin 167 liradan 5 bin liraya, yıl içinde ikinci kez ihlal edilmesi durumunda 10 bin lira, üçüncüde 15 bin, dördüncüde 20 bin, beşincide 30 bin, 6'ncıda 80 bin lira ceza verilecek. Sürücü belgeleri ise geçici süre ile alınacak.