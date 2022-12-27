Özgün Engelli maaşları 2023 ne kadar olacak, kaç TL artacak?
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Engelli maaşları 2023 ne kadar olacak, kaç TL artacak?

Engelli maaşları 1 Ocak 2023'ten itibaren artacak. Asgari ücret zammıyla birlikte artış gösterecek kalemler arasında engelli maaşları da var. Asgari ücret yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira Türk Lirası oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere ve engelli yakınlarına da aylık maddi destek sağlanıyor. Engellilik oranlarına göre, bu destekten yararlanma miktarları değişiklik gösteriyor. Peki 2023 engelli maaşı ne kadar? 2023'te asgari ücret ile birlikte engelli maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığı başvuru şartları neler?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ENGELLİ MAAŞI NE KADAR 2023: Ocak zammı ile engelli aylığı kaç TL olacak? ENGELLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI!
Engelli aylığı ne kadar olacak?

Engelli maaşları 2023 zammı hak sahiplerince araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Asgari ücret yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira Türk Lirası oldu. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor. Peki engelli maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile engelli aylığı ne kadar olacak?

Engelli maaşı
Engelli maaşı

Engelli maaşı ne kadar olacak?

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli maaşları asgari ücret 2023 zammının açıklanmasıyla birlikte yeniden netleşti. Asgari ücrette gelen yüzde 50'nin üzerinde zam sonrası 2 bin 500 liranın üzerini görecek.

Engelli maaşı ne kadar?

  • 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

Engelli maaşı alma şartı nedir?

Engelli maaşı alabilmek için; nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması gerekiyor.

Engelli maaşları ne zaman ödeniyor?

Engelli maaşı;

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü
  • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü
  • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü
  • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü
  • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor.

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