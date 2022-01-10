MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı

e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistem. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala E-Okul VBS giriş ekranı sıklıkla sorgulanıyor. Peki, E-Okul VBS giriş ekranına nasıl erişilir?

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçmelidir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

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E-OKUL SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

E-OKUL SINAV SONUÇLARI GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ