Erzincan 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Erzincan yatsı ezanı ve Erzincan teravih namazı vakitleri haberimizde.

ERZİNCAN YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Erzincan teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Erzincan yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Erzincan imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı evde kılınabilir. Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'-Müsâfirîn, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, "Ne güzel bir âdet oldu" diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle "Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer'in kabrini öyle nurlandırsın." (Müttakî, Kenzü'l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

ORUÇ TUTMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELER?

İbadetlerde niyet son derece önemli olup oruca kalben niyet edilmelidir. Sahura kalkmak da fiili bir niyet olarak kabul görmektedir. Niyet ederken ''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya'' denilmelidir. Ramazan ayı içerisinde başka bir oruç tutmak mümkün olmayıp sadece Ramazan orucu için niyet edilebilmektedir.

Akşam namazının girmesi ile birlikte oruç niyetinin vakti başlamaktadır. Ramazan'da amaç sadece yemek yememek değil, kalbi de temiz tutmaktır. İnsanlar hareketlerinde daha dikkatli olmalı ve çevrelerine karşı daha anlayışlı davranmalıdır. Farz olan ibadetlerini yerine getirmeli ve bedenini temiz tutmalıdır. Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutmaya niyet etmek de iyi bir Müslüman olmak için önemlidir.







