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Erzincan'da yarın 14 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Erzincan'da yarın 14 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

20:2313/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde okullar tatil edildi
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde okullar tatil edildi

Erzincan'ın bazı bölgelerinde yoğun şekilde devam eden kar yağışının ardından resmi açıklamalar da gecikmedi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da tatil ile ilgili bilgiler de öğrencilerin en fazla merak ettiği konulardan. Peki Erzincan'da yarın 14 Şubat okullar tatil edildi mi? Valilikten açıklama var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava durumu tahminlerinin ardından bölgede kar yağışının etkili olması beklendiği bildirilmişti. Erzincan'da yer yer etkisini arttıran kar yağışının ardından resmi açıklama Refahiye Kaymakamlığı'ndan geldi. İşte okulların tatil olmasına ilişkin yapılan açıklamalar.


ERZİNCAN'DA YARIN 14 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?


Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın 14 Şubat ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.


Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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