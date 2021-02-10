Erzurum 2020 nüfusu kaç oldu? TÜİK Erzurum'un nüfusunu açıkladı

TÜİK 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Erzurum’un 2020 yılı nüfusu 758 bin 279 kişi olarak kaydedildi. İl nüfusu 2019 yılına göre binde 5,0 oranındaki düşüşle 762 bin 62’binden 758 bin 279’a geriledi.

Erkek nüfus yoğunluğu

2020 ADNKS sonuçlarına göre nüfusu 762 bin 62 olan Erzurum’da il nüfusunun yüzde 49,93’ünü erkekler, yüzde 50,106’sını ise kadınlar oluşturdu. Adrese dayalı olarak İl nüfusuna kayıtlı erkek sayısı 378 bin 661, kadın nüfusu sayısı ise 379 bin 618 olarak bildirildi. Erzurum’da kilometrekareye düşen nüfus ise 30 olarak kaydedildi.

Erzurum nüfus bakımından 29’uncu sıraya çıktı

2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, açıklandı. 2019 yılında 762 bin 62 olan Erzurum nüfusu binde 5,0’lık düşüşle 758 279 olarak kaydedildi. İl nüfusunda bir yılda 3 bin 783 kişilik düşüş oldu. Nüfus bakımından Türkiye illeri sıralamasında 2018’de 30, 2019 yılında 29’uncu olan Erzurum, 2020 ADNKS sonuçları itibariyle 30’uncu sırada kaldı.

Erzurum’un Türkiye payı yüzde 0.91 oldu

2018 ADNKS’ye göre yüzde 0.93 olan İl nüfusunun Türkiye nüfusundaki payı, 2019 ADNKS sonuçları itibariyle yüzde 0.90 olarak belirlendi. Erzurum, nüfus büyüklüğü bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde, Van ve Malatya’nın ardından 3’üncü sırada yer aldı.

Nüfus değişim oranı

Erzurum il nüfusu 2019 yılına göre binde 5,0 oranında düşüş kaydederek 762 bin 62 binden 758 bin 279’a indi. 2016 yılı bazında binde eksi 0.4, 2017 yılı ölçeğinde binde -2.0, 2018 yılında binde 9.9, 2019’da binde -7.6 olan nüfus artış hızı binde -5.0’a geriledi

2007-2020 İl Nüfusu

Erzurum nüfusu, 2007 yılında 784 bin 941, 2008 yılında 774 bin 967, 2009 yılında 774 bin 207, 2010 yılında 769 bin 85, 2011 yılında 780 bin 847, 2012 yılında 778 bin 195 2013 yılında 766 bin 729 2014 yılında 763 bin 320, 2015’te 762 bin 321, 2016 yılında 762 bin 21, 2017 yılında 760 bin 476, 2018 yılında 767 bin 848, 2019 yılında 762 bin 62, 2020’de ise 758 bin 279 olarak açıklandı.

Türkiye İlleri Sıralaması

Türkiye’de nüfusu en yüksek olan 30 il, İstanbul 15 milyon 462 bin 452, Ankara 5 milyon 663 bin 322, İzmir 4 milyon 394 bin 694, Bursa 3 bilyon 101 bin 833, Antalya 2 milyon 548 bin 308, Adana 2 milyon 258 bin 718, Konya 2 milyon 250 bin 20, Şanlıurfa 2 milyon 115 bin 256, Gaziantep 2 milyon 101 bin 157, Kocaeli bir milyon 997 bin 258, Mersin bir milyon 868 bin 757, Diyarbakır 1 milyon 783 bin 431, Hatay 1 milyon 659 bin 320, Manisa 1 milyon 450 bin 616, Kayseri 1 milyon 421 bin 455, Samsun 1 milyon 356 bin 79, Balıkesir 1 milyon 240 bin 285, Kahramanmaraş 1 milyon 168 bin 163, Van 1 milyon 149 bin 342, Aydın 1 milyon 119 bin 84, Tekirdağ 1 milyon 81 bin 65, Sakarya 1 milyon 42 bin 649, Denizli 1 milyon 40 bin 915, Muğla 1 milyon 773, Eskişehir 888 bin 828, Mardin 854 bin 716, Trabzon 811 bin 901, Malatya 806 bin 156, Ordu 761 bin 400, Erzurum 758 bin 279 olarak aktarıldı.

Türkiye'deki yabancıların nüfusu kaç? Yabancı mülkiyeti yükseldi! Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizdeki yabancı nüfusu yüzde 13 azalırken, mülkiyet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2019 yılında 1 milyon 531 bin 180 olan toplam yabancı nüfus sayısı, 2020 yılında yüzde 13 azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Aynı dönemde ise yabancı mülkiyet sayısı 340 bin 489’dan yüzde 11 artışla 379 bin 441’e yükseldi” dedi.Irak ilk sırada2015-2020 yılları arasında yabancılara yapılan konut satışlarının toplamının 191 bin 119 olduğunu bildiren Özelmacıklı, “Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış sayılarına bakıldığında en çok satış son altı yılda 33 bin 544 ile Irak vatandaşlarına yapıldı. 2020 yılı adrese dayalı nüfus verilerine göre de vatandaşlık ülkesine göre yabancı nüfus sayısında Irak 281 bin 74 kişi ile ilk sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.Ortalama hane halkı büyüklüğü düşüyorOrtalama hane halkı büyüklüğünün düşmeye devam ettiğini belirten Özelmacıklı, “2019 yılında 3.4 kişi olan hane halkı büyüklüğünün 2020 yılında 3.3 kişiye geriledi. İllere göre bir değerlendirme yaptığımızda 2020 yılında hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 5,7 ortalaması ile Şırnak olurken, bu ilimizi 5,2 kişi ile Şanlıurfa ve Hakkari, 5,1 kişi ile Batman, 4,9 kişi ile de Siirt takip etti. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,6 kişi ile Çanakkale, 2,7 kişi ortalaması ile Eskişehir, Tunceli, Balıkesir, Giresun, Burdur, Edirne ve Çankırı takip etti” şeklinde konuştu.Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştıİlk 5 büyükşehirde durumBirçok ilde hane halkı sayısında düşüşler olduğunu aktaran Özelmacıklı, “Ortalama hane halkı büyüklüğü 2020 yılında İstanbul’da 3,26, Ankara’da 3,02, İzmir’de 2,91, Bursa’da 3,23 ve Antalya’da 3,01 kişi oldu” diye konuştu.Diyarbakır nüfusu kaç? İşte 2020 Diyarbakır'ın nüfusu



