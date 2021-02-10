Türkiye'deki yabancıların nüfusu kaç? Yabancı mülkiyeti yükseldi!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizdeki yabancı nüfusu yüzde 13 azalırken, mülkiyet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2019 yılında 1 milyon 531 bin 180 olan toplam yabancı nüfus sayısı, 2020 yılında yüzde 13 azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Aynı dönemde ise yabancı mülkiyet sayısı 340 bin 489’dan yüzde 11 artışla 379 bin 441’e yükseldi” dedi.

Irak ilk sırada

2015-2020 yılları arasında yabancılara yapılan konut satışlarının toplamının 191 bin 119 olduğunu bildiren Özelmacıklı, “Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış sayılarına bakıldığında en çok satış son altı yılda 33 bin 544 ile Irak vatandaşlarına yapıldı. 2020 yılı adrese dayalı nüfus verilerine göre de vatandaşlık ülkesine göre yabancı nüfus sayısında Irak 281 bin 74 kişi ile ilk sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.



Ortalama hane halkı büyüklüğü düşüyor

Ortalama hane halkı büyüklüğünün düşmeye devam ettiğini belirten Özelmacıklı, “2019 yılında 3.4 kişi olan hane halkı büyüklüğünün 2020 yılında 3.3 kişiye geriledi. İllere göre bir değerlendirme yaptığımızda 2020 yılında hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 5,7 ortalaması ile Şırnak olurken, bu ilimizi 5,2 kişi ile Şanlıurfa ve Hakkari, 5,1 kişi ile Batman, 4,9 kişi ile de Siirt takip etti. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,6 kişi ile Çanakkale, 2,7 kişi ortalaması ile Eskişehir, Tunceli, Balıkesir, Giresun, Burdur, Edirne ve Çankırı takip etti” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı.Buna göre, 2019 yılı itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olan ülke nüfusu, 459 bin 365 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi.Nüfus artış hızı binde 5,5 olduYıllık nüfus artış hızı, 2019'da binde 13,9 iken 2020'de binde 5,5'e geriledi.İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93 olduİl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2019'daki yüzde 92,8'lik orandan 2020'de yüzde 93'e yükseldi.Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'den yüzde 7'ye düştü.İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 kişi olduİstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.Nüfusu en az olan il 81 bin 910 kişi ile Bayburt olduBayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.2019-2020 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:İller 2019 2020Toplam 83.154.997 83.614.362Adana 2.237.940 2.258.718Adıyaman 626.465 632.459Afyonkarahisar 729.483 736.912Ağrı 536.199 535.435Amasya 337.800 335.494Ankara 5.639.076 5.663.322Antalya 2.511.700 2.548.308Artvin 170.875 169.501Aydın 1.110.972 1.119.084Balıkesir 1.228.620 1.240.285Bilecik 219.427 218.717Bingöl 279.812 281.768Bitlis 348.115 350.994Bolu 316.126 314.802Burdur 270.796 267.092Bursa 3.056.120 3.101.833Çanakkale 542.157 541.548Çankırı 195.789 192.428Çorum 530.864 530.126Denizli 1.037.208 1.040.915Diyarbakır 1.756.353 1.783.431Edirne 413.903 407.763Elazığ 591.098 587.960Erzincan 234.747 234.431Erzurum 762.062 758.279Eskişehir 887.475 888.828Gaziantep 2.069.364 2.101.157Giresun 448.400 448.721Gümüşhane 164.521 141.702Hakkari 280.991 280.514Hatay 1.628.894 1.659.320Isparta 444.914 440.304Mersin 1.840.425 1.868.757İstanbul 15.519.267 15.462.452İzmir 4.367.251 4.394.694Kars 285.410 284.923Kastamonu 379.405 376.377Kayseri 1.407.409 1.421.455Kırklareli 361.836 361.737Kırşehir 242.938 243.042Kocaeli 1.953.035 1.997.258Konya 2.232.374 2.250.020Kütahya 579.257 576.688Malatya 800.165 806.156Manisa 1.440.611 1.450.616Kahramanmaraş 1.154.102 1.168.163Mardin 838.778 854.716Muğla 983.142 1.000.773Muş 408.809 411.117Nevşehir 303.010 304.962Niğde 362.861 362.071Ordu 754.198 761.400Rize 343.212 344.359Sakarya 1.029.650 1.042.649Samsun 1.348.542 1.356.079Siirt 330.280 331.070Sinop 218.243 216.460Sivas 638.956 635.889Tekirdağ 1.055.412 1.081.065Tokat 612.747 597.861Trabzon 808.974 811.901Tunceli 84.660 83.443Şanlıurfa 2.073.614 2.115.256Uşak 370.509 369.433Van 1.136.757 1.149.342Yozgat 421.200 419.095Zonguldak 596.053 591.204Aksaray 416.367 423.011Bayburt 84.843 81.910Karaman 253.279 254.919Kırıkkale 283.017 278.703Batman 608.659 620.278Şırnak 529.615 537.762Bartın 198.249 198.979Ardahan 97.319 96.161Iğdır 199.442 201.314Yalova 270.976 276.050Karabük 248.458 243.614Kilis 142.490 142.792Osmaniye 538.759 548.556Düzce 392.166 395.679Yaşlı nüfus arttıDoğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldi.İllere göre dağılımında, Sinop'un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop'u 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti.Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 40,2 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 20 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak ve Şanlıurfa 20,9 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.Çalışma çağı nüfusun oranı arttıÇalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2020 yılında yüzde 67,7 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22,8'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,5'e yükseldi.Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2019 yılında yüzde 47,5 iken 2020 yılında yüzde 47,7'ye yükseldi.Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34,1'den, yüzde 33,7'ye gerilerken, çalışan kişi başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 13,4'ten yüzde 14,1'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2020 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin 33,7 çocuğa ve 14,1 yaşlıya baktığı hesaplandı.Türkiye'de kilometrekareye 109 kişi düştüNüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi.Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller oldu.Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 58, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 326 olarak hesaplandı.Yabancı nüfus oranıÖte yandan, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, ikamet izni yerine geçen kimlik belgeleri ve adres beyanı olanlar, izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.



İlk 5 büyükşehirde durum

Birçok ilde hane halkı sayısında düşüşler olduğunu aktaran Özelmacıklı, “Ortalama hane halkı büyüklüğü 2020 yılında İstanbul’da 3,26, Ankara’da 3,02, İzmir’de 2,91, Bursa’da 3,23 ve Antalya’da 3,01 kişi oldu” diye konuştu.

Diyarbakır nüfusu kaç? İşte 2020 Diyarbakır'ın nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de nüfus artış hızı düşerken Diyarbakır’da ise bu hızda artış yaşandığı gözlendi. Diyarbakır’da nüfus 27 bin 68 artarak 1 milyon 783 bin 431 kişi oldu.TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 2019 yılına göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı ise 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.Diyarbakır nüfusu 27 bin 658 kişi arttıTÜİK, 2019 yılında 1 milyon 756 bin 353 kişi olan Diyarbakır nüfusunun, 27 bin 68 kişi arttığını açıkladı. TÜİK verilerine göre, 899 bin 516’sı erkek, 883 bin 915’i kadından oluşan Diyarbakır nüfusu 1 milyon 783 bin 431 kişi oldu. 2019 yılında 520’si erkek, 613’ü bayan olmak üzere bin 133 olan Diyarbakır’da yaşayan yabancı sayısı, 2020 yılında 568 erkek, 607 bayan olmak üzere toplamda bin 175’e yükseldi.İlçeler bazında ise nüfus oranları Kayapınar 400 bin 905, Bağlar 399 bin 499, Yenişehir 214 bin 831, Ergani 134 bin 497, Bismil 118 bin 605, Sur 102 bin 114, Silvan 87 bin 639, Çınar 76 bin 798, Çermik 51 bin 58, Dicle 37 bin 534, Kulp 35 bin 449, Hani 33 bin 48, Lice 25 bin 27 ve Eğil 33 bin 381 kişi olarak açıklandı. Açıklanana son verilere göre nüfusun en çok olduğu ilçe Kayapınar olurken, en az nüfusa sahip ilçenin ise Eğil olduğu görüldü.Şırnak nüfusu kaç? 2020 Şırnak nüfusu belli oldu



