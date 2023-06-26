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Erzurum İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023

Erzurum imsak ve iftar vakti, Erzurum ezan ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. 2023 kurban bayramı arefe günü Erzurum imsak vakti, akşam ezanı iftar vakti ve 5 vakit Erzurum namaz vakitleri şöyle:

15:19 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Erzurum imsak vakti - Erzurum iftar vakti - Erzurum sabah ve akşam ezanı

Erzurum imsak vakti - Erzurum iftar vakti - Erzurum sabah ve akşam ezanı

Diyanete verilerine göre Erzurum imsak vakti, iftar vakti ve namaz vakitleri haberimizde.

Erzurum imsak vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023
sayfasındaki verilere göre, Diyarbakır imsak, sabah ezanı ve namaz vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 27 Haziran Salı Erzurum'da imsak vakti saat 2:46’da giriyor. Erzurum akşam ezanı vakti ise 19:55. Erzurum imsak, iftar, sabah ve akşam ezanı vakitlerine ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arefe günü nedir?

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

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Malatya İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023