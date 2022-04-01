2022 Erzurum İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Erzurum sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Erzurum'da yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Erzurum imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Erzurum iftar vakti, Erzurum Sahur vaktini de içeren Erzurum 2022 imsakiyesi..

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