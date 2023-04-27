Ordu seçim sonuçları, günün en çok aranınları arasında yer almakta. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Ordulu vatandaşlar sandık başına gidecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken Meclis seçimlerinde 24 siyasi parti yarışacak. YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.'' denildi. Seçimlere sayısı günler kala geçmiş seçim sonuçları da sorgulanmakta. Ordu seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki Ordu milletvekili seçim sonuçlarına göre kim, hangi parti kazandı? Ordu cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları adayların ve partilerin oy oranları.