|
Reklam
Reklam
Özgün

Erzurum cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları-Seçim 2023

2023 Seçim sonuçları için heyecan artıyor. Erzurumlular da sabırsızlıkla seçim sonuçlarını bekliyor. Seçim yasakları sona erdiğinde vatandaşlar, 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını buradan anlık olarak takip edecek. Vatandaşlar Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu ve Oğan’a cumhurbaşkanı seçimi için evet oyunu kullanırken 28. dönem milletvekili seçimleri için ise seçime girecek 24 siyasi partinin logosu altındaki kutucuğa tercih mührünü basacak. İşte Erzurum AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP seçim oy oranları ile milletvekili sayıları ilçe ilçe seçim sonuçları.

11:10 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Erzurum seçim sonuçları

Erzurum seçim sonuçları

Erzurum seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Erzurum Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 6 milletvekili çıkarabilen Erzurum ilinin 4 milletvekili AK Parti'ye, 1 milletvekili MHP'ye, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %87,22 oranlarında gerçekleşmişti. İşte
Erzurum seçim sonuçlar
ına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Selami Altınok

2- Fatma Öncü

3- Mehmet Emin Öz

4- Abdurrahim Fırat

5- Ayşe Deniz Çelik

6- Muhammed Gökberk Kocaaliler

CHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYHAN KOÇ

MURAT OZAN

CELAL ZUNGULDAK

SERHAT CAN EŞ

ERDİNÇ OKANLI

İSLAM TEKMANLI

İYİ PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Zekai Kaya

2- Melih Kırkpınar

3- Fatma Canan Uçar

4- Fatih Aras

5- Fatih Karataş

6- Ertuğrul Asiltürk

MHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 KAMİL AYDIN

2 MUHAMMET HANİFİ MACİT

3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU

4 NAİM KARATAŞ

5 MEHMET MUSA ÇAKIR

6 SİNAN DEMİRCİOĞLU

YEŞİL SOL PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

2- ABDURRAHMAN SEVER

3- BAHAR GÖKSU

4- AYŞAN TARLAN

MEMLEKET PARTİSİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BURAK GÖNDER

GENCEBAY EKREM ATALAY

EDANUR ULUDAĞ

VEYSEL KARSLI

OĞUZHAN BARIN

UMUT ORBEY

2023 seçimleri Erzurum seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Erzurum cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Erzurum milletvekilleri burada yer alacaktır.

Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Erzurum seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 72,3’ünü alırken, Erzurum Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 9,9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,7’sini, Meral Akşener ise oyların yüzde 6,6’sını aldı.

Erzurum milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Erzurum oy oranı % 73,3 olurken, AK Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 14,3’ünü alarak İYİ Parti 1, HDP ise 1 milletvekili çıkardı.

Erzurum’da hangi parti ne kadar oy aldı? Erzurum’da hangi parti kazandı?

  • AK Parti % 54,8
  • MHP % 18,5
  • HDP % 12
  • İYİ Parti % 8,1
  • CHP % 4,4

Erzurum yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Erzurum Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Sekmen oyların % 62,80’ini alırken, İYİ Parti adayı Mahmut Uykusuz ise oyların % 25,45’inin aldı.

Erzurum İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 55,87
  2. İYİ Parti % 19,14
  3. BBP % 7,36
  4. HDP % 5,86
  5. CHP % 3,67

ERZURUM’UN İLÇELERİ NELER?

Aziziye

Palandöken

Yakutiye

Aşkale

Çat

Hınıs

Horasan

İspir

Karaçoban

Karayazı

Köprüköy

Narman

Oltu

Olur

Pasinler

Pazaryolu

Şenkaya

Tekman

Tortum

Uzundere

ERZURUM KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Erzurum İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 6 milletvekili göndermektedir.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli (2018)

Milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları


#Erzurum
#Erzurum seçim sonuçları
#2023 seçim
#Erzurum cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
#Erzurum milletvekili seçim sonuçları
#Yakutiye
#Palandöken
#Aziziye
#Horasan
#Oltu
#Karayazı
#Hınıs
#Tekman
#Karaçoban
#Aşkale
#Çat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.