Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Devrik Başbakan devir teslim için hazır olduğunu belirtirken muhalifler de yurt dışındaki Suriyelileri ülkelerine çağırdı. Esad'ın ülkeden kaçtığı söylenirken, Rus medyası Esad'ın uçağının radardan kaybolduğunu iddia etti.

Esad'ın kaçtığı uçak düştü mü?

AA'nın haberine göre internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan uçağın Esad'ı taşıdığı iddia edildi. FlightRadar24 uçuş takip sitesinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'i taşıdığı iddia edildi.

Muhaliflerin eline geçen Humus'un üstünden geçen uçağın, Humus'un kuzey batısında uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı yansıdı. İrtifa kaybeden uçağın, Humus'un batısında izi kaybedildi.







