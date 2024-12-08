Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle birlikte Beşşar Esed uçakla ülkeyi terk etti. Esed'in kaçışı dünya basınında büyük yankı uyandırırken dün gece saatlerinde Ferihegy Havaalanı'na esrarengiz bir şekilde inen Suriye uçağı dikkat çekti. Uçağın yanına kimsenin yaklaştırılmaması ve servis personelinin havalimanı personeli dışından çekilmesi esrarengiz uçakta Beşşar Esed ve ailesinin olabileceği iddialarını daha da güçlendirdi.
Beşşar Esed'in nereye kaçtığı merak edilirken Şam-Ferihegy arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.
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Muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini çökertti
Esed rejimine karşı sürdürdükleri savaşı kazanan muhalifler, Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Başkent Şam'ın güneybatısındaki bölgeden başkentin güney banliyölerine giren muhalifler, önce havalimanlarını ardından da hapishaneleri boşaltmaya başladı.
Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, Beşşar Esed'in devrildiği ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığı duyuruldu.