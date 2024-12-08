Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı ayaklanan muhaliflerin, bir hafta gibi kısa bir sürede Halep, İdlib, Hama, Tel Rıfat ve son olarak da Humus ve Şam'ın yönetimini ele geçirmesiyle birlikte Beşşar Esed Suriye'den kaçtı.