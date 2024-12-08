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Esed nereye kaçtı: Gizemli Suriye uçağı radarda izini kaybettirdikten sonra o ülkeye indi

Esed nereye kaçtı: Gizemli Suriye uçağı radarda izini kaybettirdikten sonra o ülkeye indi

10:238/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Gizemli Suriye uçağı akşam saat sekiz sıralarında Ferihegy'ye indi.
Gizemli Suriye uçağı akşam saat sekiz sıralarında Ferihegy'ye indi.

Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle birlikte Beşşar Esed uçakla ülkeyi terk etti. Esed'in kaçışı dünya basınında büyük yankı uyandırırken dün gece saatlerinde Ferihegy Havaalanı'na esrarengiz bir şekilde inen Suriye uçağı dikkat çekti. Uçağın yanına kimsenin yaklaştırılmaması ve servis personelinin havalimanı personeli dışından çekilmesi esrarengiz uçakta Beşşar Esed ve ailesinin olabileceği iddialarını daha da güçlendirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı ayaklanan muhaliflerin, bir hafta gibi kısa bir sürede Halep, İdlib, Hama, Tel Rıfat ve son olarak da Humus ve Şam'ın yönetimini ele geçirmesiyle birlikte Beşşar Esed Suriye'den kaçtı.

Beşşar Esed'in nereye kaçtığı merak edilirken Şam-Ferihegy arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

İşte gece saatlerinde Ferihegy'ye inen gizemli Suriye uçağı

Esed, Macaristan'a mı kaçtı?

Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esed'in nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirmişti.
Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esed'i taşıdığı iddia edildi. Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.
Ancak o gizemli uçak Ferihegy Havaalanı'nda ortaya çıktı.
Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye uçağının Cumartesi akşamı Ferihegy'ye varışından önce büyük hazırlıklar yapıldı. Terminal I'e giren uçağının halka açık radar haritasında uçuşuna dair hiçbir iz bulunamazken hava limanında alınan sıkı güvenlik önlemleri ve uçağın servis personelinin havaalanı çalışanları arasından seçilmemesi Esed'in Macaristan'a kaçmış olabileceği iddialarını da beraberinde getirdi.

Radar izine rastlanmadı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir rotaya hareket ettiği duyurulmuştu.
Ferihegy Havaalanı'na gayriresmi bir iniş gerçekleştiren Suriye uçağına hiç kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken, esrarengiz hareketlilik bu iddiaları daha da güçlendirdi
. Kaynaklar, Beşşar Esed ve beraberindekilerin uçakla gelmiş olabileceğini belirtti

Esed'in kaçışını en yakınları doğruladı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdulrahman, Esed’ın Şam’dan ayrıldığını doğrulayarak,
"Esed dün akşam saat 22.00'de Şam'dan ayrıldı. Ordu Komutanlığı subaylarına ve askerlerine 'yönetimin' çöküşü konusunda bilgi verdi."
dedi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle iş birliğine hazır olduğunu söyleyerek,
"Evimdeyim, hükümeti devretme konusunda destek vereceğim. Devlet kurumlarının korunması çağrısında bulunuyorum."
dedi.

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Esed nereye kaçtı: Gizemli Suriye uçağı radarda izini kaybettirdikten sonra o ülkeye indi
Dünya
08 Aralık, Pazar

Muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini çökertti

Esed rejimine karşı sürdürdükleri savaşı kazanan muhalifler, Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Başkent Şam'ın güneybatısındaki bölgeden başkentin güney banliyölerine giren muhalifler, önce havalimanlarını ardından da hapishaneleri boşaltmaya başladı.


Muhalifler karşısında güç kaybettiklerini açıklayan Suriye Ordu Komutanlığı, Esed yönetiminin düştüğünü açıkladı.


Suriye devlet televizyonu: Beşşar Esed devrildi ve cezaevlerindeki tüm tutsaklar serbest bırakıldı

Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, Beşşar Esed'in devrildiği ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığı duyuruldu.



#Beşşar Esed
#Suriye
#Macaristan

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