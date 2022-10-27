Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik konut desteği ile ilgili açıklama yaptı. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında, 2 bin 23 konut temini ile toplam 607 milyon lira bütçe ayırarak hane başına 300 bin lira destek vereceklerini açıkladıklarını hatırlatan Yanık, "Söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altında olmak kaydıyla 3 ve daha fazla çocuğu olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini duyurduk." ifadesini kullandı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programına ilişkin kafalardaki soruları 10 maddede açıkladı. Peki, kimler bu destekten yaralanabilecek, konut projesi ilk olarak nerelerde başlayacak? İşte, detaylar...

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Eşi vefat eden kadınlara konut desteği ne kadar, şartları neler?

Kaç kişiye konut verilecek?

Eşi vefat etmiş kadınlara toplamda 2 bin 23 adet konut verilecek. Program kapsamında hane başına 300 bin lira destek sağlanacak.

Eşi vefat etmiş kadınlara yeni konut mu yapılacak?

Hem konut yapılacak hem de konut satın alınacak. Arsa temin edilerek, yeni inşa edilecek konutlar 80 metrekare olacak. Aynı şekilde satın alınıp, programdan yararlanacak kadınlara verilecek konutlar da 80 metrekare olarak satın alınacak.

Konut verilecek kişi konutun da sahibi olacak mı?

Hayır, konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında olacak. Konutta oturacak kişi, kira ve hiçbir bedel ödemeden oturacak. Kişi herhangi bir nedenden evden çıkar ya da vefat ederse, eşi vefat etmiş bir başka kadına konut tahsis edilecek.

Eşi vefat eden kadınlara konutu kim verecek?

Konutları kim yapacak veya satın alacak?

İhtiyaç duyulan konut başına 300 bin liralık kaynak belediyelerden sağlanacak.

Program ilk olarak nerede başlayacak?

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı için çalışmalara başlandı. İlk olarak da Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Bingöl’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile protokol anlaşması yapıldı. Bu kapsamda eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut temini ilk olarak bu illerde başlayacak diyebiliriz.

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Kimler, konut desteğinden yararlanacak?

Eşi vefat etmiş ve 18 yaşın altında en az üç çocuğu olan kadınlar destekten yararlanacak. Üç çocuktan fazla çocuğu olanlar da yararlanabilecek. Destekten yararlanabilmek için konutların yapıldığı ilde ikamet etme şartı da aranıyor.

Konut desteği almak için gelir şartı aranıyor mu?

Konut desteği alabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcı olmak gerekiyor. Yani; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve sosyal güvenlik kurumundan gelir almamak gerekiyor. Ayrıca aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan (1.833 lira) kişiler de destekten yararlanabilecek.

Konut desteğinden yararlanma şartları neler?

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında yapılacak konutlardan faydalanabilmek için "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcı olmak, eşi vefat etmiş 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak, konutların yapıldığı ilde ikamet etmek ve Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak" şartlarını taşımak gerekiyor.

Konut desteği kime var?

Barınma yardımı alanlara da konut verilecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi kişilere evlerinin bakım, onarımı ya da ev yapım için yardımda bulunuyor. Bu kapsamda da ev onarımları için 75.000 lira, prefabrik ev yapımı için 150.000 lira, betonarme ev yapımı için de 200.000 lira devlet destek oluyor. Bu desteklerden yararlananlar Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı’na başvuramayacak, konut desteğinden yararlanamayacak.

Sosyal konut projesi desteğinden yararlananlara ev verilecek mi?

Sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Toplu Konut İdaresi aracılığıyla sosyal konut edinme yardımı yapılıyor. Bu kapsamda geri ödemeli olarak sosyal konut veriliyor. Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL, 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanıyor. Sosyal konut projesinden yararlananlar Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı’na başvuramayacak.

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Destek için nereye başvurulacak?

İllerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYD) başvurulacak.

Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği hangi illerde?

Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV’miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam edildiği de belirtildi.

ÖZGÜN Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Aile Destek Programı ödemesi açıklaması geldi