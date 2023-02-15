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Eskişehir’de kar yağışı devam edecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir ve bölgesinde aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağışı uyarısı yapıldı. Bölge genelinde, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor. Eskişehir’de en düşük hava sıcaklığı eksi 2 derece ile Mihalıççık ilçesinde beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece ile Mihalgazi ilçesinde olması öngörülüyor. Eskişehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:08 . 15/02/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Eskişehir 5 günlük hava durumu

Eskişehir 5 günlük hava durumu

#Eskişehir
#hava durumu
#kar
#kış
#meteoroloji
1 hour ago
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Eskişehir’de kar yağışı devam edecek
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