Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir ve bölgesinde aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağışı uyarısı yapıldı. Bölge genelinde, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor. Eskişehir’de en düşük hava sıcaklığı eksi 2 derece ile Mihalıççık ilçesinde beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece ile Mihalgazi ilçesinde olması öngörülüyor. Eskişehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
12:08 . 15/02/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Eskişehir 5 günlük hava durumu
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayınladığı hava tahmin raporunda, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmurlu olacağı bildirildi.
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