Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan şehirde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Bolu’da, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için temizlik çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olarak yağması bekleniyor. Bolu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.