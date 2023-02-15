Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan şehirde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Bolu’da, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için temizlik çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olarak yağması bekleniyor. Bolu 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:13 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bolu 5 günlük hava durumu
Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkili oluyor. Araçların ve evlerin üzeri beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
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