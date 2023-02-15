Bolu 5 günlük hava durumu

Konya’nın Kulu ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de etkili oldu. Sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 25-30 metrelere kadar düştü. Başta Kulu Makas Kavşağı olmak üzere ilçenin çevre mahalle yollarında araç sürücüleri güçlük çekti. Yoğun sis ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda da etkisini sürdürüyor. Konya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.