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19 Mayıs Anadolu Lisesi ev sahipliğinde Erasmus Plus projesi tamamladı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Erasmus Plus projesinin sonuna gelindi. İtalya, Polonya, Romanya ve Türkiye’nin dâhil olduğu projede öğrenciler hem birbirlerini tanıma fırsatı buldular hem de proje temasına uygun aktivitelere katılarak sertifikalarını aldıkları proje sonunda, 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Erasmus Plus projesine ev sahipliği yaptı. İşte detaylar.

14:50 . 7/06/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Eskişehir haberleri

Eskişehir haberleri

’in Odunpazarı ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Erasmus Plus projesinin sonuna gelindi.

ERASMUS PLUS PROJESİ TAMAMLADI

Lise öğretmenleri ve öğrencileri “The More Variety, The Better Society” (2020-1-IT02-KA229-079074) adlı Erasmus+ Ka229 projesi çerçevesinde, 26 Mart ile 1 Nisan 2023 tarihleri arasında Litvanya’nın Vilnius şehrine giderek projenin son öğrenci hareketliliğini tamamladı. İtalya, Polonya, Romanya ve Türkiye’nin dâhil olduğu projede öğrenciler hem birbirlerini tanıma fırsatı buldular hem de proje temasına uygun aktivitelere katılarak sertifikalarını aldıkları proje sonunda, 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Erasmus Plus projesine ev sahipliği yaptı.


19 Mayıs Anadolu Lisesi öğretmenlerinden, Gonca Güven Akın ve Halil Varal “Blended Learning in English Language Teaching” (2020-1-IT02-KA226-SCH-095643) adlı Erasmus+ Ka226 projesi çerçevesinde 8-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında İtalya, Portekiz, İngiltere ve İspanya’dan gelen proje ortağı öğretmenlerine Eskişehir’de ev sahipliği yaptı. Projenin sonuncu LTT hareketliliği olan bu buluşmada ,proje ortağı kurumlar çeşitli etkinliklere ve seminerlere katılarak sertifikalarını almaya hak kazandılar.




#Erasmus Plus
#19 Mayıs Anadolu Lisesi
#Eskişehir haberleri
#Odunpazarı
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