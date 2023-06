Lise öğretmenleri ve öğrencileri “The More Variety, The Better Society” (2020-1-IT02-KA229-079074) adlı Erasmus+ Ka229 projesi çerçevesinde, 26 Mart ile 1 Nisan 2023 tarihleri arasında Litvanya’nın Vilnius şehrine giderek projenin son öğrenci hareketliliğini tamamladı. İtalya, Polonya, Romanya ve Türkiye’nin dâhil olduğu projede öğrenciler hem birbirlerini tanıma fırsatı buldular hem de proje temasına uygun aktivitelere katılarak sertifikalarını aldıkları proje sonunda, 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Erasmus Plus projesine ev sahipliği yaptı.