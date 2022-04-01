2022 Eskişehir İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki Eskişehir için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Eskişehir imsakiyesi...
2022 Eskişehir İmsakiye
2022 Eskişehir Sahur Vakti
Eskişehir sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Eskişehir sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
İmsak vakti: 05:09
2022 Eskişehir İftar Vakti
Eskişehir iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Eskişehir iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
İftar Vakti: 19:29
2022 Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
Eskişehir'de iftara ne kadar kaldı?
İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Eskişehir'de iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.
2022 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.