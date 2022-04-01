2022 Eskişehir İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Eskişehir sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Eskişehir'de yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Eskişehir imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Eskişehir iftar vakti, Eskişehir Sahur vaktini de içeren Eskişehir 2022 imsakiyesi..

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