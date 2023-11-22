EURO 2024
EURO 2024 Elemeleri sona erdi. Turnuvaya katılacak 24 takımdan 21'i belli oldu. Bununla birlikte gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Eleme grubunu lider bitiren A Milli Takımımız'ın kura çekiminde yer alacağı torba da netleşti. Peki, Türkiye EURO 2024 kura çekiminde hangi torbada yer alacak?
Türkiye EURO 2024 kura çekiminde hangi torbada yer alacak?
A Milli Takımımız, D Grubu'nu lider bitirirken, ay-yıldızlıların kura çekiminde yer alacağı torba da belli oldu.
EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık tarihinde Almanya'nin Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT ekranında naklen ve şifresiz yayınlanması beklenirken kura saati ise henüz daha netleşmedi.