EURO 2024 Elemeleri sona erdi. Turnuvaya katılacak 24 takımdan 21'i belli oldu. Bununla birlikte gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Eleme grubunu lider bitiren A Milli Takımımız'ın kura çekiminde yer alacağı torba da netleşti. Peki, Türkiye EURO 2024 kura çekiminde hangi torbada yer alacak?

A Milli Takımımız, D Grubu'nu lider bitirirken, ay-yıldızlıların kura çekiminde yer alacağı torba da belli oldu.

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık tarihinde Almanya'nin Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT ekranında naklen ve şifresiz yayınlanması beklenirken kura saati ise henüz daha netleşmedi.