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Milliler EURO 2024 kura çekiminde 2. torbada! Türkiye'nin rakipleri belli oldu: EURO 2024 Kura çekimi ne zaman yapılacak?

EURO 2024 Eleme maçları sona erdi. A Milli Takım, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılmayı başardı. A Milli Takım'ın da yer alacağı turnuvada kura çekimi tarihi merak ediliyor. Almanya'nın ev sahipliğinde gelecek yaz düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı garantileyen 21 takım belli oldu. Türkiye 2. torbada yer alıyor. Peki EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri kimler? İşte ayrıntılı bilgiler...

09:05 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EURO 2024

EURO 2024

EURO 2024 Elemeleri sona erdi. Turnuvaya katılacak 24 takımdan 21'i belli oldu. Bununla birlikte gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Eleme grubunu lider bitiren A Milli Takımımız'ın kura çekiminde yer alacağı torba da netleşti. Peki, Türkiye EURO 2024 kura çekiminde hangi torbada yer alacak?

Türkiye EURO 2024 kura çekiminde hangi torbada yer alacak?

A Milli Takımımız, D Grubu'nu lider bitirirken, ay-yıldızlıların kura çekiminde yer alacağı torba da belli oldu.

1. Torba:
Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika
2. Torba:
TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
3. Torba:
Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya
4. Torba:
İtalya, Sırbistan, İsviçre, 3 takım play-offtan gelecek

EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık tarihinde Almanya'nin Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT ekranında naklen ve şifresiz yayınlanması beklenirken kura saati ise henüz daha netleşmedi.



#EURO 2024 kura çekimi
#euro 2024
#türkiye
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