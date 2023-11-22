EURO 2024'te torbalar belli oldu

EURO 2024
EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, D Grubu son maçında Galler'e konuk oldu. Deplasmanda berabere kalan Milliler, Hırvatistan'ın üzerinde grubu birinci sırada tamamlayarak kura çekimine 2. torbadan katılım hakkı elde etti.
EURO 2024 torbaları:
1.Torba
Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika
2.Torba
3.Torba
Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya
4.Torba
İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play-off, Play-off, Play-off
Avrupa Şampiyonası(EURO 2024), kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Hamburg kentinde gerçekleşecek.
Turnuva 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.