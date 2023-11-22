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Spor

EURO 2024'te torbalar belli oldu

Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinde grup aşaması B, D I, gruplarında oynanan 7 karşılaşmayla sona erdi. Türkiye, Galler deplasmanında berabere kalmasının ardından kura çekimine 2.torbadan katılacak. Grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşecek.

00:48 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:44 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EURO 2024

EURO 2024

EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, D Grubu son maçında Galler'e konuk oldu. Deplasmanda berabere kalan Milliler, Hırvatistan'ın üzerinde grubu birinci sırada tamamlayarak kura çekimine 2. torbadan katılım hakkı elde etti.


EURO 2024 torbaları:

1.Torba

Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika


2.Torba

Türkiye
, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3.Torba

Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya


4.Torba

İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play-off, Play-off, Play-off


Avrupa Şampiyonası(EURO 2024), kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Hamburg kentinde gerçekleşecek.


Turnuva 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

#EURO 2024
#Türkiye
#Kura Çekimi
#Torba
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