EURO 2024
Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Taraftarlar Türkiye'nin rakipleri için ekrana kilitlenecek. İşte, Euro 2024 kura torbaları...
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takımımızın 2. torbada yer alması kesinleşti.
İşte, resmi torbalar ve millilerimizin muhtemel rakipleri...
Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
KURA ÇEKİMİ TORBALARI
1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika
2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya
4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım
EURO 2024 GRUP AŞAMASI FİKSTÜRLERİ
Almanya (A1) vs A2 ( Münih , 21:00 CEST)
B1 vs B2 ( Berlin )
B3 vs B4 ( Dortmund )
A3 vs A4 ( Köln )
C3 vs C4 ( Gelsenkirchen )
D1 vs D2 ( Hamburg )
C1 vs C2 ( Stuttgart )
D3 vs D4 ( Düsseldorf )
E1 vs E2 ( Frankfurt )
E3 vs E4 ( Münih )
F3 vs F4 ( Leipzig )
F1 vs F2 ( Dortmund )
B2 vs B4 ( Hamburg )
A2 vs A4 ( Köln )
Almanya (A1) vs A3 ( Stuttgart )
B1 vs B3 ( Gelsenkirchen )
C2 vs C4 ( Frankfurt )
C1 vs C3 ( Münih )
D1 vs D3 ( Berlin )
D2 vs D4 ( Leipzig )
E2 vs E4 ( Düsseldorf )
F2 vs F4 ( Hamburg )
F1 vs F3 ( Dortmund )
E1 vs E3 ( Köln )
A4 vs Almanya (A1) ( Frankfurt )
A2 vs A3 ( Stuttgart )
B2 vs B3 ( Leipzig )
B4 vs B1 ( Düsseldorf )
D2 vs D3 ( Berlin )
D4 vs D1 ( Dortmund )
C4 vs C1 ( Köln )
C2 vs C3 ( Münih )
26 Haziran
F4 vs F1 ( Hamburg )
F2 vs F3 ( Gelsenkirchen )
E2 vs E3 ( Frankfurt )
E4 vs E1 ( Stuttgart )
27 ve 28 Haziran'daki dinlenme günleri