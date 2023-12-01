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Taraftarlar Türkiye'nin rakipleri için ekrana kilitlenecek: EURO 2024 Kura Çekimi ne zaman?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kura çekimi için artık beklenen tarih geldi çattı. Elemelerde D Grubu'nu zirvede tamamlayan A Milli Futbol Takımımız'ın 2. torbadan katılım göstereceği kura çekimine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. Almanya'nın Hamburg ilinde çekilecek olan kuralarda Türkiye 2'nci torbada kurada yerini alacak. İşte, Euro 2024 grup kura çekiminin günü, saati, yayıncı kanalı ve millilerimizin muhtemel rakiplerine dair tüm bilgiler...

14:38 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
EURO 2024

EURO 2024

Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Taraftarlar Türkiye'nin rakipleri için ekrana kilitlenecek. İşte, Euro 2024 kura torbaları...

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takımımızın 2. torbada yer alması kesinleşti.

İşte, resmi torbalar ve millilerimizin muhtemel rakipleri...

Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

KURA ÇEKİMİ TORBALARI

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım

EURO 2024 GRUP AŞAMASI FİKSTÜRLERİ

14 Haziran

Almanya (A1) vs A2 ( Münih , 21:00 CEST)

15 Haziran

B1 vs B2 ( Berlin )

B3 vs B4 ( Dortmund )

A3 vs A4 ( Köln )

16 Haziran

C3 vs C4 ( Gelsenkirchen )

D1 vs D2 ( Hamburg )

C1 vs C2 ( Stuttgart )

17 Haziran

D3 vs D4 ( Düsseldorf )

E1 vs E2 ( Frankfurt )

E3 vs E4 ( Münih )

18 Haziran

F3 vs F4 ( Leipzig )

F1 vs F2 ( Dortmund )

19 Haziran

B2 vs B4 ( Hamburg )

A2 vs A4 ( Köln )

Almanya (A1) vs A3 ( Stuttgart )

20 Haziran

B1 vs B3 ( Gelsenkirchen )

C2 vs C4 ( Frankfurt )

C1 vs C3 ( Münih )

21 Haziran

D1 vs D3 ( Berlin )

D2 vs D4 ( Leipzig )

E2 vs E4 ( Düsseldorf )

22 Haziran

F2 vs F4 ( Hamburg )

F1 vs F3 ( Dortmund )

E1 vs E3 ( Köln )

23 Haziran

A4 vs Almanya (A1) ( Frankfurt )

A2 vs A3 ( Stuttgart )

24 Haziran

B2 vs B3 ( Leipzig )

B4 vs B1 ( Düsseldorf )

25 Haziran

D2 vs D3 ( Berlin )

D4 vs D1 ( Dortmund )

C4 vs C1 ( Köln )

C2 vs C3 ( Münih )

26 Haziran

F4 vs F1 ( Hamburg )

F2 vs F3 ( Gelsenkirchen )

E2 vs E3 ( Frankfurt )

E4 vs E1 ( Stuttgart )

27 ve 28 Haziran'daki dinlenme günleri



#euro 2024
#EURO 2024 kura çekimi
#2024 Avrupa Şampiyonası
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