Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Taraftarlar Türkiye'nin rakipleri için ekrana kilitlenecek. İşte, Euro 2024 kura torbaları...