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Ev sahipleri için zaman daralıyor! Yeni dönem başlıyor: EİDS 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu olacak

Ev sahipleri için zaman daralıyor! Yeni dönem başlıyor: EİDS 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu olacak

15:1123/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
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Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile neler değişecek?
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile neler değişecek?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), dijital süreçleri destekleyen ve ilan doğruluğunu arttırmayı amaçlayan bir sistemdir. Bu sistem, 1 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye genelinde zorunlu hale gelecek. Peki EİDS düzenlemesi ile neler değişecek? İşte ayrıntılar...

Gayrimenkul kiralama işlemlerinde düzeni ve şeffaflığı sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu hale geliyor. Şu anda yalnızca kiralık konut ilanlarını kapsayan EİDS, mal sahiplerinin gayrimenkullerini kaydederek ilan yetkisini sözleşme yaptıkları emlakçılara vermesini zorunlu kılıyor.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde, evini kiraya vermek isteyen mal sahipleri,
üzerinden sahip oldukları gayrimenkulü belirleyerek yetkilendirdikleri emlakçı aracılığıyla ilan yayınlayabilecek.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin amacı ne?

Ticaret Bakanlığı, yeni sistemin uygulanabilirliğini test etmek için ilk etapta Bolu ve Manisa illerinde pilot bölge uygulaması başlatmıştı. 1 Kasım’dan bu yana zorunlu olarak uygulanan sistem, her iki ilde olumlu geri bildirimler aldı.

Bu çalışmanın başarısını takiben sistemin tüm Türkiye genelinde zorunlu hale getirilmesi kararlaştırıldı. Şu anda yalnızca kiralık konut ilanlarını kapsayan EİDS, mal sahiplerinin gayrimenkullerini kaydederek ilan yetkisini sözleşme yaptıkları emlakçılara vermesini zorunlu kılıyor. Yetkisiz emlakçıların ve sahte ilanların önünü geçmeyi amaçlayan bu sistem, kiracıları da dolandırıcılıktan korumayı hedefliyor.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sektör için büyük bir adım olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “EİDS, sektörde şeffaflığı ve güvenliği artıracak. Özellikle ‘acil satılık’ ya da ‘fırsat’ gibi gerçek dışı ilanlar nedeniyle zarar gören vatandaşların mağduriyetini sona erdirecek. Bakanlığımızın amacı şu an için sadece kiralık ilanları kapsaması yönünde. Ancak ilerleyen dönemde satılık ilanları da kapsayacağını umuyoruz.”

Yetki belgesi olmayan emlakçılar ilan sitelerinde ilan yayınlama yetkisi olacak mı?

Yeni sistemle, yetki belgesi olmayan emlakçıların portallarda ilan yayınlaması mümkün olmayacak. Federasyon başkanı Taylan, böylelikle “ayakçı” olarak tabir edilen yetkisiz emlakçıların piyasadan temizleneceğini ve dolandırıcılığın önünün alınacağını ifade etti.


#Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
#ilan siteleri
#kiralık ev ilanı

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