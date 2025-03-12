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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 12 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 12 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

12:2412/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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12 Mart evde bakım maaşı yatan iller
12 Mart evde bakım maaşı yatan iller

Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere bakan vatandaşlara her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, Mart 2025 itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ödemelerin 15 Mart’tan itibaren illere göre farklı tarihlerde yapılması bekleniyor. Ocak ayında yapılan zam sonrası evde bakım maaşı tutarı artarken, hak sahipleri ödemelerin hesaplarına geçip geçmediğini e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı ödemeleri, Mart 2025 itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, illere göre farklı tarihlerde hesaplara geçiyor. Ödemelerin başladığı iller SMS ve e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI MART AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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