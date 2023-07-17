Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi, ödemeden faydalananlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı, Temmuz artışları ile birlikte zamlanmıştı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Evde bakım aylığı, Temmuz ayı ödemeleri henüz başlamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılır. Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.