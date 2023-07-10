Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bu yıl iki kez ödenmesini de içeren teklif geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif kabul edilirse 1-3 yaş aralığındaki otomobil sahipleri 2023 yılında en az 4 bin 240 TL, en yüksek 202 bin 304 TL MTV ödemiş olacak. Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan’ın MTV’si 8 bin 870 TL’yi bulurken, Renault Clio için araç sahiplerinin 5 bin 90 TL ödeme yapması gerekecek.

MTV EK VERGİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?

Asrın felaketinin yarattığı finanman ihtiyacın karşılanması amacıyla getirilen MTV ek vergisi, iki taksit şeklinde ödenecek. 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar ek MTV kapsamına alınacak.

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

MTV ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek.

Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak. Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek.







