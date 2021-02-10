SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama - Şubat 2020

Evde bakım maaşı yatan iller vatandaşların yoğun olarak takip ettiği konular arasında geliyor. Evde bakım parası alacak olanlar sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapıyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri aynı zamanda Ziraat Bankası ile SMS üzerinden de yapılabilir. E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama işlemlerini ve detaylarını haberimizde derledik.

E DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım parası yatan iller listesi açıklanmamaktadır. Yatıp yatmadığını kontrol edebilmeniz için sorgulama ekranına giriş yapmanız ya da anlaşmalı banka üzerinden SMS ile öğrenmeniz gerekmektedir. Peki, evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapılabilir. Bunun için e-Devlet “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfası ziyaret edilir. Sisteme kayıtlı olan T.C kimlik numarası ve şifre ile evde bakım maaşı sorgulama yapılabilmektedir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

e-Devlet şifrenizi kaybettiyseniz ve almak için vakit bulamıyorsanız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

EVDE BAKIM PARASI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Evde bakım maaşı alabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.

EVDE BAKIM MAAŞI GEREKLİ EVRAKLAR

- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

- Özürlü sağlık kurulu raporu,

- Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,

- Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı.”

EVDE BAKIM YARDIMINI BU AY ALAMADIM NEDEN?

Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir. Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.