Evde bakım maaşı hangi illerde yattı 26 Ağustos 2022?

Evde bakım maaşları normal şartlarda her ayın 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Geçtiğimiz ay Kurban Bayramı öncesinde yatan evde bakım parası temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam ile yükselmişti. Peki, bu ay evde bakım maaşı neden yatmadı? Evde bakım parası ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 ağustos tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

REKLAM

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI NEREDEN SORGULANIR?

Evde Bakım Maaşı Sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

REKLAM

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR?

Evde bakım maaşı, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla ödeniyor.

Evde bakım maaşının alınabilmesi için en önemli kriterlerden biri de kişinin gelir seviyesi. Yukarıda belirtildiği gibi seviye de asgari ücrete göre hesaplanıyor. Aynı zamanda kişiye ödenen miktar da yine asgari ücrete göre hesaplanıyor.

Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında ara zam yapıldı böylelikle de evde bakım maaşları da yükseldi. Buna göre temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 3340 TL oldu.

REKLAM