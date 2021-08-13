Evde bakım maaşları yattı mı? 13 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı yattı mı? Ağustos ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemelerinin hangi illere yattığı konusunda araştırmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen evde bakım yardımı ödemeleri ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. 13 Ağustos evde bakım maaşları yatırıldı mı?

13 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.