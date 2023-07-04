Limonata her mevsim aranan bir içecek tarifidir. Ama özellikle sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez soğuk içeceğidir. Yaz gelip de buzdolabında soğuk içecekler bulundurulmaya başlandığında yapılan ilk soğuk içecek mutlaka limonata olur. Serinleten içeceğin bir de ev yapımı limonata ise işte o zaman tadı bir başka oluyor. Peki gerçek limonata nasıl yapılır? En lezzetli limonata tarifi nasıldır?

Ev yapımı kolay limonata tarifi için malzemeler:

Klasik Limonata İçi n:

6 adet limon 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı su (ılık)

Klasik Limonatayı Servis Ederken:

1 lt soğuk su 3-4 yaprak taze nane Buz

Çilekli Limonata İçin :

350 gr çilek 1/2 reçete limonata özütü 1 lt su Buz

Ev yapımı limonata hazırlanışı:

Limonların kabuklarını rendenin ince tarafında rendeleyin ve kabukları bir karıştırma kabına aktarın. Kabuklarını rendelediğini limonların suyunu sıkın. Karıştırma kabındaki rendelenmiş limon kabuklarının üzerine toz şekeri ilave edin. Elinizle iyice sıkıp ovarak karıştırmaya başlayın. Limon kabuğu ve şekeri yeteri kadar ovduğunuzda şeker ve limon kabuğu tepkimeye girmiş ve limon kabuğunun asidi şekeri sulandırmış olmalı.

Tüm bu karışımın üzerine ılık suyu ilave edin. Karıştırarak tüm aromanın dışarı çıkmasını sağlayın. Sıktığınız limon suyunu bu karışıma ekleyin ve karıştırıp limonata özünüzü hazır hale getirin. Klasik limonata için; limonata özütünü süzdükten sonra özütün yarısının üzerine limonatanın ekşilik kıvamını istediğiniz oranda kırabilmek için su ekleyip buz ve taze nane ilave edip lezzeti arttırarak servis edin. Limonatanızı çilekli yapmak için; çileklerin yapraklı kısımları temizleyin ve parçalayıcınızın haznesine yerleştirin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.