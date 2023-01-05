Daha önce evi olup satan şuanda evi yoksa konut kampanyasından faydalanacak mı? Orta gelirliye konut kredisi kampanyası!

Orta gelirliye konut kampanyası detayları bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Orta gelirliye konut kredisi kampanyasından kimlerin yararlanacağı da netleşmiş oldu.

DAHA ÖNCE EVİ OLUP SATANLAR KONUT KREDİSİ KAMPANYASINA BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?

Orta gelirliye konut kredisi kampanyasına başvuru yapabilmek için kişilerin son 1 yıl içinde konut satmaması gerekiyor.

Kampanyamıza ilgi büyük.

Dünden bu yana da çok soru alıyoruz.

En çok merak edilenleri yanıtladık. ⬇️ pic.twitter.com/6LZEb6g1vF — Murat KURUM (@murat_kurum) January 5, 2023

ÖZGÜN Orta gelirliye konut kredisi eşlerden birinin evi varsa başvuru yapılabilir mi?

ÖZGÜN Orta gelir grubu konutlarında kura çekilişi olacak mı?

ÖZGÜN Orta gelirliye konut projesine başvurmak için kredi notu kaç olmalı?