Özgün Daha önce evi olup satan şuanda evi yoksa konut kampanyasından faydalanacak mı? Orta gelirliye konut kredisi kampanyası
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Daha önce evi olup satan şuanda evi yoksa konut kampanyasından faydalanacak mı? Orta gelirliye konut kredisi kampanyası!

Orta gelirli ailelere yönelik hazırlanan konut kampanyasının detayları açıklandı. Birinci el konutlarda geçerli olacak ‘Yeni Evim’ kampanya-sında tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansmanlarda faiz/kâr payı oranlarının yüzde 0.69’dan başlayan oranlarla uygulanacağı duyuruldu. Peki kampanyaya kimler başvurabilir? Daha önce evi olup satan bir kişi konut kredisi kampanyasından yararlanabilir mi, başvuru yapabilir mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evi olup satan biri konut kredisi kampanyasına başvuru yapabilecek mi? Orta gelirliye konut kredisi kampanyası başvuru şartları!
Konut kredisi kampanyası

Orta gelirliye konut kampanyası detayları bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Orta gelirliye konut kredisi kampanyasından kimlerin yararlanacağı da netleşmiş oldu.

DAHA ÖNCE EVİ OLUP SATANLAR KONUT KREDİSİ KAMPANYASINA BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?

Orta gelirliye konut kredisi kampanyasına başvuru yapabilmek için kişilerin son 1 yıl içinde konut satmaması gerekiyor.

Orta gelirliye konut kredisi eşlerden birinin evi varsa başvuru yapılabilir mi?
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Orta gelirliye konut kredisi eşlerden birinin evi varsa başvuru yapılabilir mi?

Orta gelir grubu konutlarında kura çekilişi olacak mı?
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Orta gelir grubu konutlarında kura çekilişi olacak mı?

Orta gelirliye konut projesine başvurmak için kredi notu kaç olmalı?
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Orta gelirliye konut projesine başvurmak için kredi notu kaç olmalı?

Orta gelirliye konut kampanyasında yüzde kaç peşinat gerekiyor?
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Orta gelirliye konut kampanyasında yüzde kaç peşinat gerekiyor?
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