Orta gelirliye konut projesine başvurmak için kredi notu kaç olmalı?

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oldu. 16 Ocak'ta başlayacak Yeni Evim Projesi yeni konutlar için geçerli olacak, kampanyadan konutu olmayanlar yararlanabilecek. Asgari peşinat oranı yüzde 10, azami vade 15 sene olacak. Kredi faizi/kar payı yüzde 0.69’dan başlayacak.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Kampanyanın hedeflerinden biri, ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak. Kampanyadan yararlanmak için halihazırda konutun olmaması ve konut alınacak illerde 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olma şartı bulunuyor. Banka finansmanı sadece sıfır konutlara sağlanacak.

GELİR SINIRI ŞARTI

İstanbul'da azami geliri 80 bin, 2. bölgede 65 bin, 3. bölgede 45 bin olanlar kampanyadan yararlanacak.

HANGİ KONUTLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

3 aşamadaki konut için kredi kullanılacak. Tamamlanmış konutlar, belirli oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterine uygun konutlar, yapımına başlanacak olan konutlar.

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KONUT KREDİSİ ALIRKEN KREDİ NOTU KAÇ OLMALI?

Orta gelirliye konut kredisi kampanyası kapsamında kredi notu baz alınacağı açıklandı. Ancak kredinin notunun ne kadar olması gerektiği henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıladığını haberimizi güncelleyeceğiz.

BANKA KREDİSİ NOTU NEDİR?

Kredi notu; bir finansal yükümlülüğe girmeye kalktığınızda bu ödemeyi nasıl yapacağınıza dair performansınızı geçmiş dönemlerin verisiyle ortaya koyan bir gösterge olarak verilir. Bu not kişiden kişiye, 1 ile 1900 arasında değişiklik gösterirken, en düşük not olan “1” kişinin en fazla risk taşıyan müşteri profiline ait olduğunu, 1900 ise borçlarına en sadık, en güvenilir kişi olduğunu anlatır. Bankadan bankaya değişse de, kurumsal bankalar kredi notu 900 veya 1000'in altındaki müşterilere kredi vermeye çok yanaşmazken, notu 1200'ün üstünde olanlar gelirlerine bağlı olarak daha kolay kredi alabilirler. Yani kredi notumuzun yüksekliği ile finans kurumlarının gözündeki prestijimiz paralellik arz etmektedir.

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KREDİ NOTU NASIL HESAPLANIR?

Kredi notunuz Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından kayıt altında tutulmaktadır. Kredi notunuz hesaplanırken bankalara olan borçlarınızın ödeme düzeni, borç miktarının durumu, kullandığınız kredilerin ne için olduğu, kredi kartınızın limiti gibi başlıklar ve risk raporu göz önünde bulundurulmaktadır. Sabit bir puan olmayan kredi notu, bankalarla olan ilişkinize göre aylık olarak değişir, düşebilir ya da yükselebilir.

KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

Kredi notunuz geçmişte gecikmeye düşmüş ödemeleriniz yüzünden etkilenmiş ve kredi verilebilecek sınırın altına inmiş olabilir. Bu durumda yapılacak şey sıfırdan güven tahsis etmektir. Yani bankanızda bir vadesiz hesap açarak maaşınızın veya düzenli gelirlerinizin bu hesaba yatırılmasını sağlamakla işe başlayabilirsiniz. Hesabınızdan düzenli ödemelerinizi yaparken birkaç faturayı da otomatik ödemeye bağlamayı unutmayın. Tabii bu yine bir süreç gerektirecektir ve ödeme disiplinine bir süre devam etmeniz beklenecektir. En az üç veya dört aylık bir süreçten sonra düşük limitli bir kredi kartı talebiyle bankanızın kapısını çalabilirsiniz. Yanıt olumlu olursa, yukarıda değindiğimiz gibi bu düşük limitli kredi kartınız için yapacağınız düzenli ödemeler kredi notunuzun tekrar yükselmesini sağlayacaktır.

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