SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu! Yüzde kaç peşinat gerekiyor?

Orta gelir grubu için yapılan 'Yeni Evim' projesinde detaylar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. 'Orta gelir grubu kredisi peşinat oranı' en çok merak edilen soru oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ KAMPANYASI AÇIKLANDI

Son dakika haberleri...Orta gelirliye konut kredisi için detaylar bugün netleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları açıklıyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bugün de özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için Yeni Evim programı piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı. Faiz ve kar payı ile ve vade yapısı, ilk 3 yıl bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkının geliriyle uyumlu bir ödeme sunduğumuz Yeni Evim programını hazırladık.

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Gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgeye ayırdık. Programımız kapsamında İstanbul 1. bölge. Ankara, Mersin, Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla 2. bölge. Diğer tüm illerimiz 3. bölge olarak belirlendi. Bankalarımız ve katılım finans katılım kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman 1. bölgede en çok 5 milyon liraya, 2 bölgedeki illerimize en çok 3 milyon lira, 3. bölgemizdeki illere en çok 2 milyon liradır. Finansman sıfır konutlara yönelik olacaktır. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yılda konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Ayrıca 1. ve 2. bölgelerdeki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin,, Muğla'daki illerimizde son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır.

PEŞİNAT ORANI NE KADAR?

Tüm bölgelerdeki asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Sağlanacak finansmanlarda faiz oranları 0,69'dan başlayacak.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

Yeni başlayacak projeleri kapsayacak durumda konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.

TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın ayrıntıları bugün (4 Ocak Çarşamba) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak.