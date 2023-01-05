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Orta gelir grubu konutlarında kura çekilişi olacak mı?

Orta gelir grubu konut kampanyasında başvurular 16 Ocak’ta başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelir grubu konut kampanyasında detayları açıkladı. 0,69’dan başlayan oranlarla, konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl arttırarak 15 yıla çıkacağı duyuruldu. Peki orta gelir grubu konutlarında kura çekilişi olacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orta gelir grubu konutlarında kura çekilişi olacak mı?
Orta gelir konutta kura çekimi var mı?

Orta gelir grubu konut detayları belli oldu. Kampanyaya başvuru şartları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak duyurusu ile açıklandı. Merak edilen konulardan biri de ‘TOKİ sosyal konutlarında olduğu gibi orta gelir grubu konut kampanyasında hak sahipleri kura sonucunda mı belli olacak?' sorusu. İşte o konu hakkında bilgiler...

Orta gelir grubu konut kredisi kaç liraya kadar verilecek?

  • Orta gelir konut başvuru detayları duyuruldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni konut kampanyası kapsamında çok uygun faizle uzun vadeli krediyle ev sahibi olunacak. Yüzde 0,69 oranında faizle 15 yıl vadeli olacak krediyle İstanbul'da 5 milyon liraya kadar, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya kadar, diğer illerde ise 2 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek. Peki Orta gelir grubu konutlarında kura çekilişi olacak mı? İşte detaylar...

TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

  • 16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş, orta gelir grubu konut kampanyasından faydalanabilecek mi?

Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

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