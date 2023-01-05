Orta gelirliye konut kredisi eşlerden birinin evi varsa başvuru yapılabilir mi?

Orta gelirliye konut kampanyası Hazine ve Maliye Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan geldi. "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını ortak basın toplantısıyla duyuran iki bakan, kampanyaya katılma şartları, başvuru tarihleri ve tüm detayları açıkladı. Peki Orta Gelir Konut kampanyası başvuru tarihleri, şartları nedir? Eşlerden birinin evi varsa konut kredisi alabilir mi?

ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİNE EŞLERDEN BİRİNİN EVİ VARSA DİĞERİ BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Orta gelirliye konut kredisi kampanyasına başvuru detayları merak kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, dün detaylarıyla açıklanan orta gelirliye konut projesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum'un, "Kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık" diyerek kampanyayla ilgili 15 soru ve cevabına göre eşlerden birinin üzerinde konut varsa kampanyadan yararlanamayacak.

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Kampanyamıza ilgi büyük.

Dünden bu yana da çok soru alıyoruz.

En çok merak edilenleri yanıtladık. ⬇️ pic.twitter.com/6LZEb6g1vF — Murat KURUM (@murat_kurum) January 5, 2023

ÖZGÜN Orta gelirliye konut projesine başvurmak için kredi notu kaç olmalı?