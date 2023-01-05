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Orta gelirliye konut kredisi eşlerden birinin evi varsa başvuru yapılabilir mi?

Orta gelirli aileleri ev sahibi yapmak için hazırlanan ‘Yeni Evim’ kampanyası açıklandı. Yüzde 0.69’dan başlayan faiz oranları ve 15 yıl vade ile konut alma imkanı oluşturuldu. Bu sayede 100 bin ailenin ev sahibi olması öngörülüyor. Kampanyaya başvuru yapmak isteyen kişiler konuya ilişkin detayları araştırıyor. En çok merak edilen sorulardan biri eşlerden birinin evi olması durumunda konut kredisine başvuru yapılıp yapılmayacağı sorusu oldu. Peki, orta gelirliye konut kredisi kampanyasına eşlerden birinin evi varsa diğeri başvuru yapabilir mi? İşte konut kredisine başvuru şartlarının detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU: Orta gelirliye konut kredisi projesi eşlerden birinin evi varsa başvuru yapılabilir mi?
Konut kredisi

Orta gelirliye konut kampanyası Hazine ve Maliye Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan geldi. "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını ortak basın toplantısıyla duyuran iki bakan, kampanyaya katılma şartları, başvuru tarihleri ve tüm detayları açıkladı. Peki Orta Gelir Konut kampanyası başvuru tarihleri, şartları nedir? Eşlerden birinin evi varsa konut kredisi alabilir mi?

ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİNE EŞLERDEN BİRİNİN EVİ VARSA DİĞERİ BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Orta gelirliye konut kredisi kampanyasına başvuru detayları merak kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, dün detaylarıyla açıklanan orta gelirliye konut projesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum'un, "Kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık" diyerek kampanyayla ilgili 15 soru ve cevabına göre eşlerden birinin üzerinde konut varsa kampanyadan yararlanamayacak.

Orta gelirliye konut projesine başvurmak için kredi notu kaç olmalı?
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Yargıtay’dan aldatan eşe kötü haber: Yararına tedbir nafakası hükmedilemez

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında hükmedilen geçici tedbir nafakasına ilişkin emsal bir karara imza attı. Daire, aldatan eşin yararına tedbir nafakası hükmedilemeyeceğine karar verdi.

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