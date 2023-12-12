"EXXEN çöktü mü son dakika? 12 Aralık 2023 Galatasaray maçı Exxen neden açılmıyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kopenhag Galatasaray maçının yayınlandığı Exxen platformu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, EXXEN çöktü mü son dakika? 12 Aralık 2023 Galatasaray maçı Exxen neden açılmıyor?