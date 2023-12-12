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EXXEN çöktü mü son dakika? 12 Aralık 2023 Galatasaray maçı Exxen neden açılmıyor?

"EXXEN çöktü mü son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kopenhag - Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayımlanıyor. Platformun kullanıcıları Galatasaray Kopenhag maçı öncesi platforma giriş yapamaması üzerine "12 Aralık Exxen çöktü mü, neden çöktü, nasıl giriş yapılır?" sorularına yanıt arıyor.

23:10 - 12/12/2023 Tuesday
Güncelleme: 23:14 - 12/12/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Exxen çöktü mü son dakika
Exxen çöktü mü son dakika

"EXXEN çöktü mü son dakika? 12 Aralık 2023 Galatasaray maçı Exxen neden açılmıyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kopenhag Galatasaray maçının yayınlandığı Exxen platformu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, EXXEN çöktü mü son dakika? 12 Aralık 2023 Galatasaray maçı Exxen neden açılmıyor?

EXXEN çöktü mü son dakika?

Temsilcimiz Galatasaray'ın Kopenhag deplasmanına çıktığı Şampiyonlar Ligi mücadelesi EXXEN üzerinden yayınlanıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle bir üst tur için mücadele edecek.


Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak maç, EXXEN'den canlı yayınlanacak.

#EXXEN
#exxen çöktü mü
#Galatasaray
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