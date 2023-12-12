"EXXEN çöktü mü son dakika? 12 Aralık 2023 Galatasaray maçı Exxen neden açılmıyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kopenhag Galatasaray maçının yayınlandığı Exxen platformu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, EXXEN çöktü mü son dakika? 12 Aralık 2023 Galatasaray maçı Exxen neden açılmıyor?
EXXEN çöktü mü son dakika?
Temsilcimiz Galatasaray'ın Kopenhag deplasmanına çıktığı Şampiyonlar Ligi mücadelesi EXXEN üzerinden yayınlanıyor.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle bir üst tur için mücadele edecek.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak maç, EXXEN'den canlı yayınlanacak.