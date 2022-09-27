Özgün EYTnin yasalaşacağı tarih netleşti EYT ne zaman çıkıyor? İşte Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis takvimi
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EYT’nin yasalaşacağı tarih netleşti: EYT ne zaman çıkıyor? İşte Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis takvimi

EYT ne zaman Meclis’e sunulacak? sorusu emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini bekleyenlerin gündeminde yer alan konuların başında geliyor. 516 bin sözleşmeli personelin mevcut olduğunu kadro konusunda çalışmanın Cumhurbaşkanına sunulma aşamasında olunduğunu duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda da "tamamladık diyebilirim" dedi. Peki EYT'de son durum ne? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT son dakika: EYT Meclise geldi mi ne zaman gelecek? Emeklilikte yaşa takılanlar yasasında neler var, şartları neler, yaş sınırı kaç? EYT son durum ne?
EYT son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi bitti mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

EYT ne zaman yasalaşacak?

Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.

EYT konusundaki bir soru üzerine de Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz. Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.

  • EYT'lilerin sorunlarının da yeni yasama yılında çözüleceğini ifade eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şöyle konuşmuşktu: "Sözleşmeli personele ilişkin düzenlemeyi ekim ayı içerisinde yapacağız. EYT ile ilgili çalışmaların da kasım ayı içerisinde Meclise gelmesini bekliyoruz. En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer. Ama biz, aralık ayının son günlerinde bunu yasalaştırmayı hedefliyoruz."

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