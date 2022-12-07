EYT’de flaş gelişme: Milyonlar 12 Aralık'a kilitlendi

Gözler Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemeye çevrilmişken Külliye’de kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında EYT toplantısı düzenlendi. Peki EYT’de son durum ne? EYT nasıl olacak? EYT’de yaş sınırı şartı kalktı mı? EYT yaş sınırı nasıl olacak? EYT'de yaş hesabı nasıl olacak? 8 eylül 1999'dan önce çalışan herkes EYT kapsamında mı? EYT'de yaş hesabı nasıl olacak? 9 Eylül 1999'dan sonra çalışmaya başlayan EYT kapsamına girer mi?

EYT toplantısı yapıldı mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi.

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EYT ne zaman meclis'e sunulacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada sona gelindi. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Son kararı ve düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından vermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul etmişti. EYT'lilerin merakla beklediği prim, yaş gibi gibi detaylar henüz belirlenmedi.

EYT’de yaş sınırı şartı kalktı mı?

EYT yaş sınırı nasıl olacak? 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanların prim gün sayısı şartı devam ederken, yaş şartının kaldırılması bekleniyor. İlk etapta 2 milyona yakın kişinin EYT kapsamında emekli olması bekleniyor. Bu kademeli emeklilerle birlikte 4-5 milyonu bulacak. Uzun yıllar boyunca bu hakkı dolduran kişiler bu haklardan yararlanıp emekli olmaya devam edecekler.

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EYT prim farkı kıdem tazminatı nasıl olacak?

EYT'de SGK prim farkı giderilecek ve kıdem tazminatı için işverene uygun kredi verilecek. Böylece hem çalışan hem de işveren desteklenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin iki müjde duyurdu. Bunlardan ilki SGK prim farkıyla ilgili. Çalışanla emekli arasındaki fark eşitlenecek. EYT düzenlemesi sonrası emekli olacakların kıdem tazminatı yükü konusunda da uzlaşma sağlandı. Kıdem tazminatında, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla uygun finansman sağlanarak işverene destek olunacak. İstihdam piyasasının olumsuz etkilenmemesi için belli sektörlerde kademeli emeklilik de gündemde.

EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar çalışması, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemenin yeni yılın ilk ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranların faydalanması bekleniyor.

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Primi doldurup, sigortalılık süresi bitmeyenler ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Peki Primi doldurup, sigortalılık süresi bitmeyenler ne olacak EYT'den emekli olacak mı?

Primi doldurup, sigortalılık süresi bitmeyenler ne olacak?

Yeni bir kural getirilmezse EYT yasası çıktığında primini ve sigortalılık süresini (erkeklerde 25, kadınlarda 20) tamamlayanların emekli olması bekleniyor. Ancak primini doldurup sigortalılık süresini tamamlamayanların bu süreyi beklemesi gerekecek. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için 8 Eylül 2024'e kadar tüm EYT'lilerin sigortalılık süresi tamamlanmış olacak.

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EYT nedir, kimler EYT kapsamına giriyor?

1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.

Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

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