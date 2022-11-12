EYT’liler maaşlarını ne zaman alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi. 1999 Eylül öncesi sigortalı olup da çalışma yılını ve prim gün sayısını tam olarak dolduran kişi sayısı 1.5 milyon kişi. İlk etapta bu kişiler emekli olacak. Sonrasında prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduranlar düzenlemeden yararlanıp emekli olacak ki, bu kişilerin sayısını Bakan Vedat Bilgin 4 milyon kişi olarak açıkladı. Böylece EYT düzenlemesinden 5.5 milyon kişi yararlanacak.

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EYT

EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmasının 2023 başında neticelenerek hayata geçirileceğini söyledi. EYT ile emekli olanlar ne kadar maaş alır?

EYT maaşı

EYT'liler ne kadar maaş alacak?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram merak edilen soruyu cevapladı. Bayram Milliyet’te yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Prim gün sayısı düşük olan kişi ile prim gün sayısı fazla olan kişi arasında mutlaka maaş farkı olacaktır.

EYT'de asgari ücret üzerinden priminiz yatırıldığında taban fiyatlanması yapılacak. Primi asgari ücret üzerinden yatanlar yine o miktar üzerinden maaş alacaklardır. Primi asgari ücretten yüksek yatanlar için de fiyatlar değişecektir.

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EYT’lilerin maaşlarını ise prim günleri belirleyecek. Örneğin; 5000 prim gün sayısı ile emekli olan bir vatandaş 3500 TL maaş alabilecek. 9.000 gün prim sayısı olan bir emekli ise daha yüksek bir maaş alacak.

Şu anda, en düşük esnaf emeklisi 4 bin 196 lira alırken SSK 2000 öncesi 4 bin 678 lira maaş alıyor. SSK 2000 sonrası ise 3500 TL taban maaşa sahip. EYT’liler de aynı miktarlardan faydalanabilecek. Ancak 2023 yılında emeklilere yapılacak zamla bu miktar daha yükselebilecek.

Emekli maaş zammı için 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri belli oldu ve emeklilerin ne kadar zam alacağı hesaplandı.

Önümüzdeki 2 aylık dönemde enflasyon hiç artmasa bile emeklinin en düşük maaşı 3.500 TL’den 3.879 TL’ye yükseltilecek. Ayrıca enflasyona göre ek zam da gündeme gelebilecek. Maaşlar prim gün sayısına göre hesaplanacak."

EYT şartı

EYT emekli maaşları ne zaman yatacak?

Özellikle Aralık ayı telaffuz edilmişti. Ocak ayında dilekçe verilebilir, Şubat ayında emekli olunabilir, maaş alınabilir demiştik. Ama bunun Aralık ayına gelmesi ve yılbaşına sarkmasında bir sürü handikap var. Hem işveren hem de vatandaş nezdinde. Çünkü bunun bir an önce yasalaşması gereken bir durum. Çünkü vatandaşlarımız eksik kıdem gün sayıları varsa borçlanma yaşayacak. Ya da kanuni olarak devlet bir hak tanıyacak. Bu borçlanmalar hep asgari ücret üzerinden hesaplanır.

Asgari ücret yükselirse eğer bu borçlanma rakamları da yükselecek. O yüzden sene başı itibariyle hem asgari ücretin yeni düzeyi belirlenecek aynı şekilde borçlanma tutarı da yükselecek."

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İlk etapta 1.5 milyon kişinin EYT kapsamında emekli olacağı da netleşti. Peki, kimler yararlanacak, kimleri kapsayacak, ilk emekli maaşları ne zaman alınacak? Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde son gelişmeler çerçevesinde EYT’de tüm merak edilenleri yazdı.

Kimler emeklilikte yaşa takılıyor?

İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Bu tarihten önce sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Her iki kesim içinde yaş şartı aranmıyordu. 1999’un Eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için yaş şartı da getirildi. Emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar içinse 60’a çekildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı. İşte bundan sonra da bu kişiler çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursalar da emeklilikte yaşa takıldılar.

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EYT ile kimler emekli olacak?

EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

İlk sigortalı olduğu tarih 1999’un Eylül ayından önce olanlara yönelik bir düzenleme olacak. Bu tarihten önce sigortalı olan kadın çalışanlar; 20 yıllık çalışma süresini ve 5 bin gün prim gün sayısını tamamlayanlar düzenlemeden yararlanacak. Aynı şekilde 1999’un Eylül ayında önce sigortalı olan erkek çalışanlar; 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim günü dolduranlar düzenlemeden yararlanıp emekli olacak. Düzenlemeden yararlanmak için çalışma süresinin (hizmet süresi) ve 5 bin prim günün doldurulması şart. Hizmet süresini doldurmayanlar ve prim gün sayısı eksik olanlar EYT düzenlemesinden yararlanamayacak.

Yaş şartı tüm çalışanlar için mi kalkacak?

Hayır; ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olup da kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalışma yılını doldurup, 5 bin prim gün sayısını tamamlayan ve emeklilikte yaşa takılanlar için yaş şartı kalkacak ve bu kişiler emekli olabilecek.

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EYT düzenlemesi ile prim gün sayısında ve hizmet süresinde azalmaya gidilir mi?

Hayır, erkekler için 25, kadın çalışanlar için 20 ve her iki kesim için de 5 bin prim gününde esneme olmayacak.

Primi eksik olanlar borçlanma yapar mı?

Aralık ayında Meclis gündemine gelecek EYT düzenlemesinin içeriği henüz net değil. Dolayısıyla prim gün sayısı eksik olanlara borçlanma hakkı tanınacak mı şimdilik bilinmiyor. Ancak Bakan Bilgin’in açıklamaları çerçevesinde yapılan düzenlemenin herkesi kapsayan bir düzenleme olacağı ve prim gün sayısı ya da çalışma yılı emeklilik için eksik olanlar prim gün sayılarını ve çalışma yıllarını tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabileceklerine göre borçlanma imkanı tanınacak gözüküyor.

EYT düzenlemesi ne zaman olacak?

Aralık ayında yasal düzenleme Meclis’e gelecek, Meclis’te görüşüldükten sonra yasa çıkacak ve yeni düzenleme 2023 ilk aylarında uygulamaya geçecek.

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EYT’liler 2023’ün Ocak ayında emekli maaşlarını alırlar mı?

EYT düzenlemesi yapıldıktan sonra EYT’li olup da emekli olmak isteyenler önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik için başvuracak. Bu kişilerin prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarını tamamlayıp tamamladığına bakılacak. EYT düzenlemesi kapsamına girip girmediğinin kontrolü yapılacak. Tüm bunlardan sonra bu kişilere emeklilik hakkı tanınacaktır. 2023’ün Şubat-Mart ayından itibaren bu kişiler EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olmaya başlayacaklardır.

EYT nedir?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.

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8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

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