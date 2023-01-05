EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'nin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor

Emeklilikte yaşa takılanlar çözüme kavuştu. Bakan Bilgin liderliğinde gerçekleştirilen detaylı çalışma Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu ve yaş sınırı kaldırıldı. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeksizin yaş şartı uygulanmayacak. EYT son dakika haberleri bu kez Meclis ve Resmi Gazete adımları gündemde. EYT ne zaman yasalaşır ve Meclis'e gelir, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları gündemdeki yerini aldı.

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

EYT'nin yasalaşacağı tarih merak konusu. EYT yasasının önümüzdeki hafta içerisinde meclise sunulması bekleniyor.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT'NİN MECLİSE GELMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili sorulara cevap verdi. EYT’de sürecin nasıl işlediğini açıklayan Bilgin, “Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık” ifadelerini kullandı. Bilgin şunları ifade etti;

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Biz hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesi ve son hali Meclis sürecine intikal ettirmek. Sorunuzun cevabını Meclis verecek. Biz teknik hazırlıklarımızı milletvekilleri grupla yaptıktan sonrasına karışmayız. Biz Ocak ayı içerisinde Meclis'e intikal edeceğiz. Bizim görev alanımız belli.

EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, EYT düzenlemesi hakkında şunları ifade etti;

Önümüzdeki hafta içerisinde taslak metnin Meclis'e ulaşması bekleniyor. Meclis Başkanlığı'na kanun teklifinin sunulmasıyla birlikte komisyon ardından genel kurul faslı başlayacak. Emeklilikte yaşa takılanlar için ocak ayı içerisinde düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. Peki, kimler faydalanacak o düzenlemenin çerçevesi nasıl oluşturuldu?

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Öncelikle 2 milyon 250 bin kişinin EYT'den faydalanması bekleniyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Ayrıca SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksınız herkes için geçerli olacak. 5 bin prim gününü dolduran vatandaşlar yaşa takılmadan emeklilik hakkı kazanacaklar. Bu hakkı kazanabilmeleri için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmaları işe başlamaları gerekiyor.

Bir kıdem tazminatı yükü oluşacak işveren için EYT düzenlemesiyle birlikte. Kıdem tazminatı için işverene yönelik kredi garanti fonu destekli bir kredi devreye alınacak. Şunu da belirtelim yaklaşık 100 milyar liralık bir maliyeti olacak EYT'de. Yaş ortalaması için 49.9 bu notu da düşelim. Ayrıca henüz başvurular açılmadı. Meclis'teki düzenlemenin tamamlanmasının ardından SGK ya da e-Devlet üzerinden vatandaşlar başvurularını yapabilecekler.

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Ancak önemli nokta şu ki önümüzdeki hafta içerisinde Meclis gündemine gelecek ardından yasalaşacak ve ocak ayı içerisinde yasalaşmasına mütabiken EYT düzenlemesi hayata geçecek.

EYT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

EYT'de emeklilik için başvurular henüz alınmıyor. EYT başvuruları için düzenlemenin Meclis'e gelip ardından yürülüğe girmesi gerekiyor.

EYT'LİLERE İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK?

İlk maaşların da şubat ayı içerisinde yatması bekleniyor.

EYT'DE KIDEM TAZMİNATI NASIL VERİLECEK?

EYT'de kıdem tazminatları için işverenlere yönelik KGF destekli kredi paketi devreye alınacak.

EYT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

EYT emekli maaşları emekli olunan mesleğe ve ödenen prime göre değişkenlik gösterecek. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 5500 TL oldu.