EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

EYT düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili tüm detayları açıkladı. EYT'li olup çalışmaya devam etmek isteyenlere müjdeyi duyurdu. EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi, işten çıkmak zorunda mı kalacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Milletimizin her beklentisini çözmüş olarak 2023'e girme hedefimizin son örneği olan, emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme ile müjde vereceğim.

Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar, uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

Ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin makul ve sürdürülebilir seviyeye getirilmesi konusunda çok önemli reformlara imza atmış bir ülkeyiz. Kamu bütçesinde büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir bir hale getirilmesi için çok çalıştık.

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EYT'DE YAŞ SINIRI YOK

Bugün de emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözme yoluna gidiyoruz. Sistemi tartışmadan arındıracağımıza inanıyorum.

Her konuda olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyoruz. Tekrar hatırlayacak olursak, emekli olmak için prim günü, yeterli sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenlemeyle sigortalılık süresini ve prim gününü dolduranları baz alıyoruz.

Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

Elbette her düzenleme beraberinde yeni tartışmaları getirdi. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte primi doldurduğu halde yaşı bekleyen çalışanların talebidir.

Prensip olarak çalıştığı dönemden daha uzun bir süre maaş almanın sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Ülke ekonomimize yük bindirmemek için uzunca süre buna sıcak bakmadık.

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85 milyonun geleceğini düşündüğümüz için konuyu ölçüp biçmeden taahhüt altına girmek istemedik.

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle vatandaşımızın yanında olduğumuzu asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşıyla gösterdik.

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

Her yıl istihdamına 1 milyon kişi ekleyen bir ülke olarak dengeyi korumayı başarıyoruz. 2 milyon 250 bin vatandaşımız da emekliliğe kavuşuyor. Borçlanma işlemleri de zaten başlatıldı.

Yeni düzenleme ile sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık. Hemen emekli olmak istemeyenler için ayrı bir düzenleme hazırlıyoruz.

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EYT'LİLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. İşveren için kredi desteği yapılacak. Her vatandaşımızın emeğine ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için düzenleme getiriyoruz.

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

EYT ile ilgili düzenlemenin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız (@csgbakanligi) tarafından çalışmalar yapılmaktadır. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 2, 2022