Özgün EYTde işe başlangıç tarihi ne oldu? 8 Eylül 1999 öncesi öncesi işe başlayanlar
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EYT'de işe başlangıç tarihi ne oldu? 8 Eylül 1999 öncesi öncesi işe başlayanlar...

EYT'de işe başlangıç yılı arama motorlarında aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. EYT EYT ile ilgili yaşanan son gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamayla EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyurdu. EYT'de işe giriş tarihi ne olacak, işe başlama tarihi geri çekilebilecek mi? soruları yanıt buldu. İşte EYT'de işe başlama tarihine ilişkin son dakika açıklamalar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYTDE SON DAKİKA : İşe giriş tarihi kaç oldu? Cumhurbaşkanı açıklaması 8 Eylül 1999dan itibaren...
EYT işe giriş tarihi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT'de işe başlama tarihine ilişkin net tarih verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

Külliye'deki EYT toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklaması ile yaş sınırı konusu yanıt buldu. İşte o açıklamalar:

EYT olarak bilinen bu düzenleme kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, makul bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.

Ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Devlet için büyük bir fedakarlık olan bu düzenleme ile artık sistemi yerli yerine oturtmuş olacağız.

Ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için bu düzenlemeye sıcak bakmadık. Büyüyen, gelişen kalkınan Türkiye'nin imkânlarının elverdiğini gördüğümüzde ilgili kurumlara talimat vererek çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.

EYT'DE YAŞ SINIRI KALDIRILDI!

Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaptığımız yaş bekliyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesinde herhangi bir yaş şartı olmayacak. 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek.

EYT'DE İŞE GİRİŞ TARİHİ NE OLACAK?

Elbette her düzenleme beraberinde yeni tartışmaları getirdi. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte primi doldurduğu halde yaşı bekleyen çalışanların talebidir.

Prensip olarak çalıştığı dönemden daha uzun bir süre maaş almanın sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Ülke ekonomimize yük bindirmemek için uzunca süre buna sıcak bakmadık.

85 milyonun geleceğini düşündüğümüz için konuyu ölçüp biçmeden taahhüt altına girmek istemedik.

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle vatandaşımızın yanında olduğumuzu asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşıyla gösterdik.

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

Her yıl istihdamına 1 milyon kişi ekleyen bir ülke olarak dengeyi korumayı başarıyoruz. 2 milyon 250 bin vatandaşımız da emekliliğe kavuşuyor. Borçlanma işlemleri de zaten başlatıldı.

Yeni düzenleme ile sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık. Hemen emekli olmak istemeyenler için ayrı bir düzenleme hazırlıyoruz.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLERE TEŞVİK PRİMİ

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. İşveren için kredi desteği yapılacak. Her vatandaşımızın emeğine ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için düzenleme getiriyoruz.

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

EYT ile ilgili düzenlemenin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

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