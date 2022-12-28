EYT'de Sosyal Sigorta Prim Teşviki geldi! SSK Prim Teşviki nedir?

EYT'lilere ilişkin düzenleme kapsamında Beştepe'de toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı zirvesi sonrası açıklamalarda bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMALARI

EYT düzenlemesinin müjdesiyle karşınızdayız. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun ve kapsamlı çalışma sonrası nihai halini almıştır. Sosyal güvenlik sistemimizi yönelitebilir hale getirmek için çok çalıştık. 1999 eylülünde atılan adımları ülkemizin hakikatlerine uygun şekilde 2008'de daha ileriye taşıdık. Her reform beraberinde yeni tartışmaları getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre yıl ve prim şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan vatandaşların talepleridir. 20 veya 25 çalışmış kişinin çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceğği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.

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Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sabit gelirli vatandaşların yanlarında olduğumuzu asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışlarıyla gösteriyoruz. Bugün de 1999 öncesi işe başlayan çalışanların emeklilik yaşıyla ilgili beklentileri adımın müjdesiyle kendilerine desteği sergileme yoluna gidiyoruz. Devletin büyük bir fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle sistemi tartışmalardan arındırıyoruz.

EYT'DE YAŞ SINIRI YOK

Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık sayısı ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Düzenleme ilk ikisini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Düzenlemeyi mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Her yıl istihdama 1 milyon kişiyi ekleyen ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif pasif dengesini koruyoruz. Düzenlemeyle yaklaşık 2 miyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

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İşverenlerin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destikli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyay sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışanların bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır.

SSK TEŞVİK PRİMİ NEDİR?

SGK teşvik primi ile işsizliğin azalması için belirlenen şartlarla birçok işveren ve işçi desteklenmektedir. Sigortalı bir şekilde çalışan işçilerin işverenlerine çeşitli destek, indirim ve teşvik verilmektedir. Verilen bu destek, teşvik ve indirim sayesinde kadınlar, gençler ve engelliler gibi grupların istihdamın artırılması amaçlanmıştır.

SGK TEŞVİK PRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

SGK teşviklerinden bütün işyerleri faydalanabilmektedir. İşyerlerindeki en önemli husus çalışan sayısının artırılmış olmasıdır.

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