EYT düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yıl sonunun gelmesi ile birlikte emeklilikte yaşa takılanlar için kritik süreç yaklaşıyor. Aralık ayında Meclis'te yer alacağı söylenen EYT düzenlemesinde EYT'yi bekleyenler bazı soruların yanıtını arıyor. EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi, işten çıkmak zorunda mı kalacak?

EYT'LİLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı çalışana ait bir haktır. İşveren, çalışanı zorla emekli edemez. Ancak, istisnai durumlar var. Eğer işveren işyeri kurallarını belirlemiş ve emekliliği gelenlerin işe devam etmemesi gibi bir kuralı da şart koşmuşsa o zaman çalışan emekli edilebilir. Bu durumda da tüm çalışanların bu kuralları kabul etmesi ve imzalaması gerekiyor. Çalışanların imzalamadığı, işverenin kendi kendine koyduğu kuralların iş kanunu karşısında bir önemi yoktur, çalışanı da bağlamaz.

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EYT İÇİN İŞVERENE KREDİ DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile emekli olacakların işverene oluşturacakları kıdem tazminatı yükünün Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılanması için kredi paketi çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız (@csgbakanligi) tarafından çalışmalar yapılmaktadır. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 2, 2022

EYT'LİLERİN BEKLENTİSİ NEDİR?

EYT’liler 4447 sayılı kanunla getirilen ve ilgili sosyal güvenlik kanunlarında emeklilikte kademeli yaş şartını düzenleyen geçici maddelerin iptal edilmesini ve 8 Eylül 1999 tarihinden önceki emeklilik koşullarının kendileri için uygulanmasını istiyor.

Bu koşullar SSK’liler için:

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- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olmak ve en az 5000 gün,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3600 gün,

- Kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 5000 gün,

- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak.

Bağ-Kur’lu ve devlet memurları için:

- Yaş koşulu olmaksızın kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olmak.

3- Hükümet yaptığı eyt çalışmasıyla ilgili hangi ipuçlarını verdi?

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Bakan Bilgin zaman zaman yaptığı açıklamalarda;

- Staj başlangıç tarihinin dikkate alınmayacağını, bunun EYT’nin konusu olmadığını,

- Emeklilik yaş hadlerini yerine getirmeyenlere aylık bağlanmasını ve yaş koşulunun yerine gelmesine kadar ödenen aylıklardan kesinti yapılmasına ilişkin -modeli uygulamayacaklarını,

- Yaptıkları çalışmada, emeklilikte aranan üç koşuldan; sigortalılık süresi ve prim gün sayısına dokunmadıklarını bu iki kriterle ilgili herhangi bir düzenleme yapmadıklarını,

- Yıpranma hakkı ile askerlik ve doğum borçlanmasının işe başlangıç tarihini öne çekmeyeceğini, bunların eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapıldığını (mevcut yasal düzenlemelerde işe giriş tarihinden önce yapılan askerlik hizmetlerinin borçlanılması halinde sigortalılık başlangıç tarihi geriye çekiliyor.),

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Akbaşoğlu, merak edilen 'EYT ve sözleşmeli personel' gündemiyle ilgili konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.