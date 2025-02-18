EYT'siz bir erken emeklilik fırsatı daha şekillendi! 3600-4500-7200 prim gün sayısı olanlar yararlanacak

Doğum Borçlanması:

Kadınlar, üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2160 güne kadar prim kazanabiliyor ve emeklilik yaşını 6 yıl öne çekebiliyor. Ancak çocukların sigorta giriş tarihinden önce doğmuş olması gerekiyor.