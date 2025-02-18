EYT'siz bir erken emeklilik fırsatı daha şekillendi! 3600-4500-7200 prim gün sayısı olanlar yararlanacak

EYT'siz bir emeklilik fırsatı daha şekillendi
EYT yasasıyla milyonlarca kişi emekli olurken, prim gününü tamamlayamayanlar için yeni bir emeklilik düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. TBMM’de görüşülen düzenleme kapsamında, 3600, 4500 ve 7200 prim gününe sahip sigortalılara erken emeklilik imkanı sağlanması planlanıyor. Düzenlemenin kapsamı ve yürürlük tarihi merakla bekleniyor.
Emeklilik yaşını beklemeden sigortalılara erken emeklilik imkanı sunan düzenlemeler dikkat çekiyor. Kadınlar doğum borçlanması, erkekler ise askerlik borçlanması yaparak prim günlerini artırabiliyor. Ayrıca kısmi emeklilik, malulen emeklilik, engellilere sağlanan vergi indirimi ve belirli meslek gruplarına tanınan yıpranma payı gibi avantajlar sayesinde erken emeklilik fırsatları bulunuyor.
EYT OLMADAN ERKEN EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?
EYT OLMADAN ERKEN EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?
Doğum Borçlanması:
Kadınlar, üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2160 güne kadar prim kazanabiliyor ve emeklilik yaşını 6 yıl öne çekebiliyor. Ancak çocukların sigorta giriş tarihinden önce doğmuş olması gerekiyor.
Askerlik Borçlanması:
Erkekler, askerlik borçlanması ile hem emeklilik yaşını öne çekebiliyor hem de ek prim kazanıyor. Ancak askerliğin sigorta girişinden önce yapılmış olması şart.
BAZI MESLEKLER İÇİN YIPRANMA PAYI FIRSATI
BAZI MESLEKLER İÇİN YIPRANMA PAYI FIRSATI
Yıpranma Payı:
Gazeteciler, madenciler ve gemi çalışanları gibi ağır işlerde çalışanlara devlet tarafından ek prim desteği sağlanarak emeklilik yaşı düşürülüyor.
Engelli Çocuğu Olan Annelere Prim Desteği:
Ağır engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri kadar ek prim kazanarak daha erken emekli olabiliyor.
KISMİ EMEKLİLİK İÇİN KRİTİK TARİH 8 EYLÜL 1999
KISMİ EMEKLİLİK İÇİN KRİTİK TARİH 8 EYLÜL 1999
Kısmi Emeklilik:
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 10 yıl sigortalılık süresiyle kısmi emeklilik hakkı kazanırken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için 15 yıl şartı aranıyor.
Malulen Emeklilik:
İş gücünün %60’ını kaybeden ve en az 1800 prim günü olanlar, sağlık raporuyla malulen emeklilik hakkı elde edebiliyor.
Engellilere Vergi İndirimi:
En az %40 engeli bulunan çalışanlar, vergi indirimi alarak 15 yıl ve 3600 prim günü ile yaş şartı olmadan emekli olabiliyor.
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