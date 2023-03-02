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EYT e devlet başvurusu yapanlar yeniden başvuru mu yapacak?

EYT'lilere ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yeni başvurular SGK ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. EYT’den yararlanacak vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin detaylarını açıklamasıyla birlikte e devlet üzerinden emeklilik başvurusunu yapmaya başlamıştı. SGK'den yapılan açıklamada “Yasa yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılması mümkün değil.” denildi. Peki EYT başvurusu nasıl yapılır, süre var mı, nereden yapılır? E Devlet "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" ile EYT başvurusunun ayrıntıları.

13:37 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
EYT e devlet başvurusu

EYT e devlet başvurusu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte gözler başvuruların başlayacağı tarihlere çevrildi. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, hak sahipleri başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki daha önce e devlet üzerinden EYT başvurusu yapanların başvuruları geçerli mi? Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, şartları neler? e Devlet EYT başvuru ekranı ve sürecin ayrıntıları.

EYT'den emekli olacaklar kimler?

EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.

EYT başvurusu

EYT başvuruları ne zaman başlayacak?

  • EYT başvurularının geçerli olması için yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

EYT yürürlüğe girmedene maaş bağlanır mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, 8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatıldı.

  • Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."

EYT başvurusu nasıl yapılacak?

EYT başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet
sistemine giriş yaptıktan sonra ‘
gelir
,
aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi
’ne tıklayın. Ardından sayfada çıkan
yeni başvuru
sekmesine tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise ‘
yaşlılık aylığını
" seçin.
SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘
4A
’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘
4B
’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘
başvur
’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

Aylık alıyor mu?
’ sorusunu da "
evet
" veya "
hayır
" olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.


#EYT
#eyt başvurusu
#eyt e devlet başvurusu
2 saat önce
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EYT e devlet başvurusu yapanlar yeniden başvuru mu yapacak?
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