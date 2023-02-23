İstanbul depreminde hangi ilçelerin daha çok etkileneceği gündemde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde etkili oldu. Deprem binlerce canı hayattan kapardı. Televizyonlarda uzmanlar deprem fay hattı geçen il ve ilçeler için korkutucu açıklamalarda bulunuyor. Bilim insanlarının en çok üzerine durduklar yer ise İstanbul. İstanbul’da deprem fay hattına yakın ilçelerin risk haritası da belli oldu. İşte Şile’de çok yüksek risk içeren yerler.