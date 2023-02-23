Eyüpsultan deprem risk haritası
Türkiye'de art arda meydana gelen depremler birçok vatandaşı alarma geçirdi. Uzmanlar, özellikle Marmara'da büyük bir deprem beklediğini belirtiyor. Durum böyle olunca İstanbul'da yaşayanlar, oturdukları semtin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu araştırıyor. İşte, Eyüp Sultan’ın riskli bölgeleri ve deprem haritası.
Eyüp deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?
Eyüp semti İstanbul deprem riski haritasına göre 2. ve 3. derece riskli ilçeler arasında yer alıyor. Eyüp ilçesi yapım türlerine göre bina dağılımları şu şekildedir; Ahşap 254 adet (0.8), yığma 9.213 adet (%27), tünel kalıp 538 adet (%1.7), prefabrik 129 adet (%0.4), çelik 23 adet (0.1), betonarme 24.206 adet (%70).
Eyüpsultan yapım yılına göre bina dağılımları
Eyüp ilçesi yapım yılına göre bina dağılımları şu şekildedir; 1980 öncesi 11.966 adet (%34.82), 1980-2000 arası 10.171 adet (%29.60), 2000 sonrası 12.226 adet (%35.58).
Eyüp ilçesi kat sayısına göre bina dağılımları şu şekildedir; 1-4 arası katlı binalar 24.702 adet (%72), 5-8 arası katlı binalar 9.027 adet (%26), 9-19 arası katlı binalar 634 adet (%2).
Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler:
- Arnavutköy
- Maslak
- Beyoğlu
- Beşiktaş
- Şişli
- Alibeyköy
- Kağıthane
- Gaziosmanpaşa
- Esenler'in önemli bölümü
- Kemerburgaz – Göktürk
- Sultanbeyli
- Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri
- Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü
- Çekmeköy
- Sultangazi
- Başakşehir'in büyük bölümü
- Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü
İstanbul'da orta riskli deprem bölgeleri hangileri?
- Paşabahçe-Beykoz çukuru,
- Topkapı,
- Bakırköy,
- Bahçelievler,
- Beşiktaş,
- Ortaköy Dereboyu,
- İstinye çukuru,
- Tarabya çukuru,
- Üsküdar çukuru,
- Beylerbeyi çukuru,
- Küçüksu çukuru,
- Merter,
- Şirinevler (bir kısmı),
- Halkalı,
- Nakkaşdere,
- Esenkent,
- Ömerli,
- Büyükçekmece,
- Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),
- Selimpaşa,
- Silivri,
- Çanta,
- Gümüşyaka,
- Kavaklı,
- Yakuplu,
- Esenyurt,
- Avcılar,
- Ambarlı,
- Firuzköy,
- Küçükçekmece,
- Florya, Yeşilköy,
- Ataköy ve Zeytinburnu,
- Çayırbaşı çukuru,
- Karaköy, Tophane,
- Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),
- Eyüp,
- Alibeyköy,
- Sütlüce,
- Balat,
- Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,
- Kadıköy (Kurbağalıdere),
- Moda (denize bakan kısmı),
- Küçükyalı,
- Kartal (Rahmanlar bölümü),
- Tuzla (dere kısmı),
- Dilovası,
- Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).