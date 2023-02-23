|
Reklam
Reklam
Özgün

Bahçelievler deprem risk haritası

Bahçelievler deprem risk sorgulaması 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yoğun bir şekilde mercek altında. Asrın felaketi olarak kabul edilen Maraş depreminin ardından uzmanlar tarafından olası büyük İstanbul depremi konusunda peş peşe uyarılar yapılıyor. Bahçelievler de İstanbul’un en riskli ilçeleri arasında gösteriliyor. Peki Bahçelievler'de çok yüksek risk içeren yerler hangileri?

15:01 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bahçelievler deprem risk haritası

Bahçelievler deprem risk haritası

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremlerden sonra vatandaşlar yaşadıkları bölgenin depreme dayanıklı olup olmadığına dair araştırma yapıyor. Deprem uzmanları Marmara Denizi bilhassa da İstanbul için büyük deprem uyarısında bulunuyor. Hal böyle olunca da İstanbul’un derem risk oluşturan ilçeleri, mahalleleri de araştırma konusu oldu. İşte, Bahçelievler'in en riskli bölgeleri...

Bahçelievler deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

  • Bahçelievler'de çok yüksek risk içeren yerler mahalleleri şöyle: Zafer, Siyavuspaşa, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Soğanlı, Cumhuriyet, Kocasisnan merkez, Yenibosna merkezin bir kısmı, Şirinevler'in bir kısmı.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortaklaşa yürüttüğü Deprem Risk Analiz Çalışması kapsamında, İstanbul’daki 146 bin 987 binaya risk taraması gerçekleştirildi. Çıkan sonuçlar ise, olası bir depremin İstanbul’a pahalıya mal olacağının adeta kanıtı. Taramadan geçirilen 146 bin 987 binadan 42 bin 500’ünün riskli olduğu sonucuna varılan çalışma, bazı ilçelerdeki bina stoğunun neredeyse tamamının risk taşıdığını da ortaya koydu. Örneğin çalışmaya göre, Bahçelievler’deki 20 bin 424 binadan 15 bini, Güngören’deki 9 bin 538 binadan da 7 bin 300’ü risk kategorisinde. Bu iki ilçedeki yüksek risk oranı diğer ilçelere göre oldukça fazla.

17 Ağustos 1999 Gölçük depreminde İstanbul’un Avcılar ilçesinde 246 kişi, 7 ve 8 Eylül 2009 tarihinde Selimpaşa, Çatalca ve Küçükçekmece de 31 kişi, Cebeciköy taş ocağındaki kayma sonucu 4 kişi ve İstanbul metrosu Yenikapı kazısı sırasında 6 kişi yaşamını yitirmiştir.

İstanbul’un en riskli ilçeleri hangileri?

İstanbul Formasyonu büyük oranda Silivri ve Çatalca’nın sahil kesimi, Terkos Gölü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bağcılar’ı kapsıyor.Çekmece Formasyonu, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Fatih civarında gözleniyor. İstanbul’un en riskli bölgeleri buralar.


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.


#Bahçelievler
#Bahçelievler deprem
#Bahçelievler deprem fay hattı
#Bahçelievler deprem riski yerler
2 saat önce
default-profile-img
Bahçelievler deprem risk haritası
ABD ekonomisi beklentilerin altında kaldı
Eyüp’te çok yüksek risk içeren yerler
İki doktor sarsıntılara rağmen 20 saatte 50 depremzedeyi ameliyat etti
Bakan Bilgin deprem bölgesi için 1,5 milyar lira tahsis edildiğini açıkladı
Golcü oyuncunun menajeri Dursun Özbek'in otelinde
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.