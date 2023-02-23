Bahçelievler deprem risk haritası
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremlerden sonra vatandaşlar yaşadıkları bölgenin depreme dayanıklı olup olmadığına dair araştırma yapıyor. Deprem uzmanları Marmara Denizi bilhassa da İstanbul için büyük deprem uyarısında bulunuyor. Hal böyle olunca da İstanbul’un derem risk oluşturan ilçeleri, mahalleleri de araştırma konusu oldu. İşte, Bahçelievler'in en riskli bölgeleri...
Bahçelievler deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?
- Bahçelievler'de çok yüksek risk içeren yerler mahalleleri şöyle: Zafer, Siyavuspaşa, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Soğanlı, Cumhuriyet, Kocasisnan merkez, Yenibosna merkezin bir kısmı, Şirinevler'in bir kısmı.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortaklaşa yürüttüğü Deprem Risk Analiz Çalışması kapsamında, İstanbul’daki 146 bin 987 binaya risk taraması gerçekleştirildi. Çıkan sonuçlar ise, olası bir depremin İstanbul’a pahalıya mal olacağının adeta kanıtı. Taramadan geçirilen 146 bin 987 binadan 42 bin 500’ünün riskli olduğu sonucuna varılan çalışma, bazı ilçelerdeki bina stoğunun neredeyse tamamının risk taşıdığını da ortaya koydu. Örneğin çalışmaya göre, Bahçelievler’deki 20 bin 424 binadan 15 bini, Güngören’deki 9 bin 538 binadan da 7 bin 300’ü risk kategorisinde. Bu iki ilçedeki yüksek risk oranı diğer ilçelere göre oldukça fazla.
17 Ağustos 1999 Gölçük depreminde İstanbul’un Avcılar ilçesinde 246 kişi, 7 ve 8 Eylül 2009 tarihinde Selimpaşa, Çatalca ve Küçükçekmece de 31 kişi, Cebeciköy taş ocağındaki kayma sonucu 4 kişi ve İstanbul metrosu Yenikapı kazısı sırasında 6 kişi yaşamını yitirmiştir.
İstanbul’un en riskli ilçeleri hangileri?
İstanbul Formasyonu büyük oranda Silivri ve Çatalca’nın sahil kesimi, Terkos Gölü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bağcılar’ı kapsıyor.Çekmece Formasyonu, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Fatih civarında gözleniyor. İstanbul’un en riskli bölgeleri buralar.