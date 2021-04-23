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Özgün Ezan Duası Nedir? Ezan Duası Türkçe - Arapça Okunuşu ve Meali
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Ezan Duası Nedir? Ezan Duası Türkçe - Arapça Okunuşu ve Meali

Sabah, öğle, ikini, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz kılan Müslümanlara, namazın vakti girdiğini haber veren ezana, sünnette özel bir dua vardır. Ezan okunurken bazı cümleler ezan okuyanla birlikte tekrar edilir. Ezan bittikten sonra ezan duasını yapmaksa sünnet olan salih ameldir. Ezan aynı zamanda camiye çağrı ve İslam'ın en önemli sembolüdür. Peki, ezan duası nedir, nasıl yapılır, sözlük anlamı nedir? Tüm bu soruların yanıtlarını ve ezan duasının Arapça yazılışı, Arapça-Türkçe okunuşu ve Türkçe meali yazımızda. İşte ezan duası.

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Ezan Duası Nedir? Ezan Duası Türkçe - Arapça Okunuşu ve Meali
Ezan duası manası, Türkçe ve Arapça okunuşu.

Her ezandan sonra okunan ezan duasına dair detaylı bilgiler yazımızda. Sözlükte “bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilân etmek” mânasında bir masdar olan ezan kelimesi terim olarak farz namazların vaktinin geldiğini, nasla belirlenen sözlerle ve özel şekilde müminlere duyurmayı ifade eder.

Aynı kökten gelen müezzin “ezan okuyan kimse”, mi’zene de “ezan okunan yer” (minare) demektir. Ezan kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de bir yerde “bildiri, ilâm” mânasında geçerken (et-Tevbe 9/3) terim anlamında ezana nidâ kökünün türevleriyle iki âyette (el-Mâide 5/58; el-Cum‘a 62/9) işaret edilmiştir.

Ezan sözlük anlamında ve çeşitli fiil kalıplarıyla yedi âyette (meselâ bk. el-Bakara 2/279; el-A‘râf 7/167; el-Hac 22/27), müezzin de yine bu çerçevede “çağrıcı, tellâl” mânasında iki âyette (el-A‘râf 7/44; Yûsuf 12/70) yer almaktadır. Hadislerde ise ezan kelimesi terim anlamında hem isim olarak hem de çeşitli fiil kalıplarıyla sıkça geçmektedir (bk. Wensinck, el-Muʿcem, “eẕn” md.; a.mlf., Miftâḥu künûzi’s-sünne, “eẕân” md.).

Ezan duasının hükmü nedir?

Günde 5 vakit olarak okunan ezandan sonra ezan duası yapmak sünnettir.

Ezan Duası Arapça Metni

Ezan duası
Ezan duası

أَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذ۪ى وَعَدْتَهُ

Ezan Duası Arapça Okunuşu

"Allâhümme Rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeh, ve's-salâti'l-kâimeh, âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete, veb'ashü makâmem-mahmûdeni'l-lezî va'adteh.”

Ezan Duası Türkçe Meali

“Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed'e vesîle'yi ve fazîleti ver. O'nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt"

Ezan Okunuşu ve Meali

"Allâh-ü Ekber" (Allah en büyüktür) (4 kere),

"Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah" (Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur) (2 kere),

"Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir) (2 kere),

"Hayye ale's-salâh" (Haydi namaza) (2 kere),

"Hayye ale'l-felâh" (Haydi kurtuluşa) (2 kere),

"As-salatu hayrun mine'n nevm" (Namaz uykudan hayırlıdır) (2 kere), (Sadece sabah ezanında),

"Allâh-ü Ekber" (Allah en büyüktür) (2 kere),

"Lâ ilâhe İllAllah" (Allah'tan başka ilâh yoktur) (1 kere).

Ezan Okunurken Müezzin ile Birlikte Ezanı Tekrarlamanın Fazileti

Resûlullah bir hadis-i şerifinde, "Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur" buyurdu.

Ezan Okunurken Neler Yapılmalı?

Müezzin ile birlikte ezan tekrar edilir.

MEHMET AKİF'DEN EZANIN ÖNEMİ

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ezanın önemini bu dizlerle anlatır:

  • Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
  • Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli;
  • Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli
  • Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.
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