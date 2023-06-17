F1 Kanada Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kanada Grand Prix’sinde Finlandiyalı sürücü Valtteri Bottas 2019 yılında 1:13.078 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00’te, yarış ise pazar günü TSİ 21.00’de başlayacak. Yarış, S Sport'tan ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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