F1 Kanada Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1’de sezon Kanada’daki yarış ile devam edecek. Kanada Grand Prix’si, 4 bin 361 metrelik uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti’nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Peki yarış saat kaçta? İşte detaylar.
F1 KANADA GRAND PRİX’İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kanada Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:
YARIŞACAK PİLOTLAR
1 - Max Verstappen (Hollanda): 170 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 117 puan
3 - Fernando Alonso (İspanya): 99 puan
4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 87 puan
5 - George Russell (Büyük Britanya): 65 puan
TAKIMLAR
1 - Red Bull: 287 puan
2 - Mercedes: 152 puan
3 - Aston Martin: 134 puan
4 - Ferrari: 100 puan
5 - Alpine: 40 puan