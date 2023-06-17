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Formula 1’de Kanada Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta?

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Kanada Grand Prix’siyle devam edecek. Kanada Grand Prix’si, 4 bin 361 metrelik uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti’nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı. Peki F1 Kanada Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

09:34 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
F1 Kanada Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

F1 Kanada Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1’de sezon Kanada’daki yarış ile devam edecek. Kanada Grand Prix’si, 4 bin 361 metrelik uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti’nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Peki yarış saat kaçta? İşte detaylar.

F1 KANADA GRAND PRİX’İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kanada Grand Prix’sinde Finlandiyalı sürücü Valtteri Bottas 2019 yılında 1:13.078 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00’te, yarış ise pazar günü TSİ 21.00’de başlayacak. Yarış, S Sport'tan ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
S Sport Plus
ve
S Sport
'a ek olarak, tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak.

Kanada Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

YARIŞACAK PİLOTLAR

1 - Max Verstappen (Hollanda): 170 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 117 puan

3 - Fernando Alonso (İspanya): 99 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 87 puan

5 - George Russell (Büyük Britanya): 65 puan

TAKIMLAR

1 - Red Bull: 287 puan

2 - Mercedes: 152 puan

3 - Aston Martin: 134 puan

4 - Ferrari: 100 puan

5 - Alpine: 40 puan



#F1
#Formula
#Kanada Grand Prix
#Max Verstappen
#Sergio Perez
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Formula 1’de Kanada Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta?