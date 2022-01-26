Fatma Girik'in cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak?

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik (79), Kovid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz Pazartesi günü vefat etti. Kovid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı için bugün düzenlenmesi planlanan cenaze töreni iptal edilmişti. Fatma Girik'in cenaze törenine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

FATMA GİRİK'İN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?

Yeşilçam usta oyuncusu Fatma Girikiçin yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze törene düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

Fatma Girik'in cenaze programı ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz, "Pazartesi günü üzücü bir haber aldık. Fatma Girik hanımefendinin vefatını duyduk. Akabinde hastaneye gittik. Salı günü cenaze programı düzenlenmişti ama hava muhalefeti nedeniyle cenaze programında bir erteleme söz konusu oldu. Biz cenazeye İstanbul dışına götürmeyi planlıyorduk. Bu doğrultuda bugün aile ile yaptığımız görüşme sonucunda Fatma Girik hanımefendi yarın saat 10.00'da, biliyorsunuz kendisi eski Şişli Belediye başkanlığı yapmış, belediye çalışanları ile bir vedalaşma programı olacak. Daha sonra saat 11.00'de Cemal Reşit Rey salonunda anma programı olacak. Buna müteakiben Teşvikiye Camisi'nde öğlen kılınacak vakit namazından sonra cenaze namazını kılıp ebedi istirahatgahı olan Bodrum'a yola çıkaracağız" dedi.

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Girik’in naaşı Bodrum’a götürülerek, Memduh Ün’ün yanına defnedilecek.

"ÖLÜNCE MEMDUH'A KAVUŞACAĞIM"

Öte yandan Girik, daha önce, "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin..." demişti.

"BÜYÜK BİR UĞURLAMA İSTEMİYORUM"

Fatma Girik, ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik, açıklamasında "Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.