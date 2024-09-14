ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararı toplantısı için tedirgin bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, analistler eylül ayında FED'in faiz indirimine gidip gitmeyeceğini yorumladı. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, enflasyon oranlarında beklentiler dahilinde bir yavaşlamanın olduğunu ve çekirdek enflasyon tarafında sınırlı da olsa direncin sürdüğünü belirterek, Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık bir indirimine gitme olasılığının azaldığını söyledi.

Ülkede enflasyonun güç kaybettiğine yönelik güvenin arttığı belirten analistler, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinden alınacak sinyallerin de takip edildiğini söyledi.

Ayrıca, ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a gerileyerek, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Mortgage başvuruları ise yüzde 1,4 yükseldi.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Laell Brainard dün yaptığı açıklamada enflasyondaki yavaşlamaya dikkati çekerek "Enflasyon konusunda bir sayfanın kapandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.







